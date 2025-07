Cicipas in Ivanišević po le dveh mesecih končala sodelovanje

"Hvaležen sem za čas, trud in energijo, ki jih je Goran Ivanišević namenil meni in moji ekipi. Vedno ga bom spoštoval, ne samo zaradi tega, kar je dosegel v tenisu, ampak tudi zaradi njegove osebnosti. Želim mu vse najboljše v prihodnosti," je med drugim zapisal Cicipas.

Grku so mnogi napovedovali svetlo prihodnost in številne turnirske zmage, a se to ni zgodilo. Na turnirjih za grand slam v Parizu 2021 in Melbournu 2023 se je prebil do finala, kar na treh od zadnjih štirih turnirjev za grand slam pa se poslovil že v prvem krogu.

Cicipas in Ivanišević, dolgoletni trener Srba Novaka Đokovića, ki je kratek čas skrbel tudi za Kazahstanko Eleno Ribakino, sta sodelovanje pričela letošnjega maja. V času igralske kariere zmagovalec Wimbledona 2001 je že pred časom za srbske medije dejal, da "ni videl tako nepripravljenega igralca, kot je Cicipas".

Grk, ki je doslej dosegel dvanajst turnirskih zmag, je trenutno na 29. mestu na jakostni lestvici ATP.