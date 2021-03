Cicipas in Zverev v finalu Acapulca, dvoboj Nemcev 'zmotil' potres

Grk Stefanos Cicipas, prvi nosilec teniškega turnirja v mehiškem Acapulcu z nagradnim skladom 881.455 evrov, je v polfinalu izločil Italijana Lorenza Musettija s 6:1 in 6:3, drugi nosilec Alexander Zverev pa je v nemškem polfinalu ugnal Dominika Koepferja s 6:4 in 7:6 (5). Za lovoriko se bosta tako pomerila peti in sedmi igralec sveta.

Triindvajsetletni Alexander Zverevse je po dveh urah in devetih minutah 23-tič uvrstil v finale turnirjev ATP, doslej je v finalu slavil štirinajst zmag. Leto dni mlajši Grk Stefanos Cicipasje gladko po vsega 79 minutah premagal italijanskega kvalifikanta Lorenza Musettija. Slednji je šele na 120. mestu svetovne lestvice, četrtič je zaigral na glavnem turnirju ATP in se že drugič prebil vse do polfinala. Cicipas bo trinajstič zaigral v finalu ATP, petkrat doslej je dvignil pokal za zmagovalca. Leta 2019 je slavil tudi na zaključnem turnirju sezone v Londonu. icon-expand Zverev (na fotografiji) se bo za naslov udaril s prvim nosilcem turnirja Cicipasom. FOTO: AP Nemški obračun Zvereva z Dominikom Koepferjem je v drugem nizu "zmotil" celo potres. Po začetnem udarcu Koepferja so se tla začela tresti, kar je bilo jasno razvidno tudi po zaslugi TV-kamer. A igra se je nadaljevala, točke pa se je razveselil Zverev. Mehiški državni seizmološki institut je sporočil, da je šlo za potres z magnitudo 5,7 po Richterjevi lestvici z epicentrom 60 kilometrov jugovzhodno od San Marcosa. icon-expand