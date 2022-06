Cicipas na Majorki do prvenca na travnati podlagi

Triindvajsetletni Cicipas je v 21. finalu v karieri prišel do devetega naslova na najvišji ravni in prvega na travnati površini. Zanj je to letos četrti finale, slavil pa je še v Monte Carlu in izgubil finala v Rotterdamu in Rimu.

Bautista-Agut je v finalu igral 20., od tega drugič na travi. S porazom na Majorki pa ima zdaj razmerje 10-10. Letos februarja je osvojil turnir v Katarju, na travi pa je v karieri slavil v Hertogenboschu leta 2014.

* Palma de Mallorca, ATP (886.500 evrov):

- finale:

Stefanos Cicipas (Grč/2) - Roberto Bautista-Agut (Špa/5) 6:4, 3:6, 7:6 (2).