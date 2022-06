Cicipas: Nadal se počuti nesmrtnega!

Stefanos Cicipas je na tiskovni konferenci le nekaj ur pred začetkom tretjega teniškega grand slama sezone nekaj besed namenil Špancu Rafaelu Nadalu, ki bo zagotovo eden izmed favoritov. Grški teniški igralec je Nadala pohvalil za njegovo sposobnost premagovanja težav oz. poškodb, ki jih sedaj vleče že nekje leto in pol. Cicipas je mnenja, da je Španec bolj nevaren nasprotnik, ko se spopada s težavami. "Mislim, da smo navajeni, da ko Rafa ni v pravem fizičnem stanju, da je že osvajal velike in pomembne turnirje, tudi grand slam. Nasprotniki moramo biti bolj previdni. Ko reče, da ne more igrati, da ima težave z nogami, je še posebej nevaren." Kako izjemen je, kaže tudi dejstvo, da je 36-letni Španec prednost pred največjima tekmecema po številu zmag na štirih največjih turnirjih povišal na dva naslova. Srb Novak Đoković in Švicar Roger Federer imata vsak po dvajset grand slamov.

Gre nekako za "obratno psihologijo". Poleg tega Grk priznava, da je bil Roland Garros pravi podvig za Španca. Za svojo 14. lovoriko v Franciji je nesporni kralj pariškega peska premagal 23-letnega Norvežana Casperja Ruuda, za katerega je bil to prvi finale na turnirjih za grand slam in njun prvi medsebojni obračun. A za pot do vrha je moral prestati neznosne bolečine, sprejemati ekstremne odločitve in na težki poti tudi puščati dvome o tem, ali bo sploh še nadaljeval kariero. "Zelo ga spoštujem, to, kar je naredil na OP Francije, ko je igral s to nogo, tako rekoč zlomljeno ... Zaradi vsega tega se počuti, kot da je nesmrten." Grk ne dvomi o tem, da tega, kar počne Nadal, ne more narediti veliko ljudi. "Tekme, stopnja intenzivnosti, ki jo lahko doseže v trenutkih, ko je zelo neprijetno igrati v bolečini ... Večini igralcev bi bilo neprijetno fizično tekmovati v takšnih razmerah oz. takšnih bolečinah."