Cicipas po petih nizih izločil Sinnerja

V štiri ure dolgem dvoboju je Cicipas izkoristil šest od 11 žogic za "break", medtem ko je imel Italijan kar 26 priložnosti za odvzem servisa, le štirikrat pa je bil uspešen.

Cicipas je bolje serviral v prvih dveh nizih, v naslednjih dveh pa je povsem prevladoval Italijan. Vseeno se je trikratni polfinalist v Melbournu Cicipas zbral in v odločilnem nizu svojo priložnost izkoristil v šesti igri ter nato brez večjih težav dvoboj pripeljal do konca.

"To je bil zelo dolg dvoboj. Zdelo se mi je, da igrava že celo večnost, vseeno pa je to izjemen večer zame in mojo ekipo," je takoj po dvoboju dejal Cicipas.

"Navdušen sem, ker lahko igram pred temi glasnimi navijači. Nasproti mi je stal izjemen tekmec, ki je v tretjem in četrtem nizu igral sijajno. Toda ostal sem zbran kot Rod Laver v svojih časih," je na tribuni prisotnemu Laverju polaskal Atenčan, ki v Melbournu uživa v podpori grških navijačev.

Drugačen pristop v odločilnem nizu je pripisal svoji sposobnosti reševanja težav na igrišču. "Nekako sem sprostil roko in zapestje, kar mi je pomagalo pri natančnosti in moči servisa. Tega v prejšnjih nizih nisem počel in vse se je spremenilo. To mi je pomagalo tudi v ključnih igrah odločilnega niza. Zadovoljen sem, kar znam tako reševati težave na igrišču."