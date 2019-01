Cicipas po porazu z Nadalom: Občutil sem neko drugo dimenzijo tenisa

"Težko rečem, kaj lahko potegnem iz tega obračuna. Dobil sem vsega šest iger. Ne vem, čudno se počutim. Vesel sem za dober turnir, toda razočaran zaradi današnje tekme," je na novinarski konferenci razlagal grška senzacija tega turnirja. "Zagotovo se na takšen način nisem želel posloviti od turnirja. Želel sem si vsaj borbe, morda izsiliti četrti niz, ne pa da sem odšel zgolj s šestimi osvojenimi igrami," je nadaljeval 20-letni Grk, ki je leta 2017 igral celo na portoroškem challengerju.

Po obračunu, ki ga je izgubil 2:6, 4:6, 0:6) je na družbenih omrežjih Stefanos Cicipas iskreno čestital nasprotniku in zapisal: "Velik aplavz in čestitke Rafi in njegovi ekipi, da so tenis popeljali v neko drugo dimenzijo. Njegova igra je zame več kot navdušujoča. Upam, da bom naslednjič bliže."

Novinarjem v Melbournu je razkril, da je med obračunom ostal brez idej. "Med obračunom sem ostal praznih misli, kar je zelo čudno, saj se mi to še ni nikoli zgodilo sredi dvoboja," je razložil. Še posebej v drugem nizu je Grk prikazal zelo visoko raven tenisa, ko je zadel kar nekaj izjemno težkih udarcev, a mu je Rafael Nadal vseeno uspel odvzeti servis v deveti igri. Prvo brejk žogico na obračunu si je Grk priigral šele v zadnji igri, a jo je Nadal zlahka nevtraliziral in izkoristil prvo zaključno žogico za zmago.