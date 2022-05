Cicipas po treh urah in pol do napredovanja v Parizu

Obračun se je končal šele v današnjih zgodnjih jutranjih urah. "V prvih dveh nizih mi res ni bilo lahko," je po zmagi dejal 23-letni Grk in dodal: "A na koncu se je vse dobro izteklo. V prvih dveh nizih se nisem počutil dobro, nekaj je bilo narobe z mojo igro. Nikakor se nisem mogel prilagoditi ritmu Lorenza."

"Moja borbenost se je vrnila v tretjem nizu, ko nisem imel več izbire," je še dodal Cicipas. Musetti je lani na Roland Garrosu vzel prva dva niza tudi Novaku Đokoviću, preden ga je poškodba prisilila k odstopu.

Cicipas se bo v drugem krogu pomeril s češkim kvalifikantom Zdenekom Kolarjem. Glede na to, da so Rafael Nadal, Đoković in Carlos Alcaraz vsi v zgornji polovici moškega žreba, je Cicipas v spodnjem delu veliki favorit za finale.