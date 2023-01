Cicipas po zmagi nad Hačanovom prvi finalist OP Avstralije

Tretji nosilec OP Avstralije si je delo pošteno otežil v tretjem nizu, ko je že serviral za zmago pri izidu 5:3. Takrat so ga prvič malenkost zdelali živci. Vse skupaj se je ponovilo v podaljšani igri, ki jo je po še dveh zapravljenih priložnostih za zmago nato dobil Hačanov z 8:6.

Pred tem je v prvem nizu Stefanos Cicipas prav tako vodil z "breakom" prednosti in pri 5:3 serviral za vodstvo z 1:0. Tudi takrat se je 26-letni Karen Hačanov vrnil in izsilil podaljšano igro. V njej pa je bil Cicipas le bolj prepričljiv in jo dobil s 7:2. V drugem nizu je bil Grk v tretji igri blizu odvzemu servisa, a je Hačanov sprva ubranil vse tri priložnosti. V deveti igri pa je Cicipas izkoristil prvo in povedel z 2:0 v nizih. V četrtem nizu je šestkratni polfinalist turnirjev za grand slam takoj povedel s 3:0 in Hačanova znova držal na varni razdalji. Tokrat ob koncu niza težav z začetnim udarcem ni imel in dvoboj zanesljivo zaključil ter vknjižil še šesto zmago na prav toliko medsebojnih obračunih z Rusom.

Grk se je v izjavi po dvoboju spomnil svojega vzornika, Ciprčana Markosa Bagdatisa. Ta je leta 2006 v finalu izgubil proti Švicarju Rogerju Federerju. "Najprej sem gledal njega pred nekaj leti, no, nekaj več leti, ko je igral v finalu, na tem igrišču. Takrat sem kot majhen fantič sanjal, da bom mogoče nekoč tudi sam igral tu proti najboljšim igralcem na svetu. Nekaj spominov mi je to vendarle pričaralo, žal njemu takrat ni, vseeno pa je eden mojih najljubših igralcev," je sprva dejal Cicipas. "Hvaležen sem, da lahko igram tenis na tej ravni, veliko let si že prizadevam, da bi grški tenis postavil na zemljevid. Z Mario Sakari sva opravila odlično delo. Hvaležen sem, da me tukaj spremlja toliko rojakov, saj si nikoli nisem predstavljal, da me bodo tukaj tako toplo sprejeli. Sem v finalu in bomo videli, kaj se bo zgodilo," je še dodal.