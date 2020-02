Cicipas potreboval preobrat za 'zmenek' z Bedenetom

Tam Stefanosa Cicipasa , sicer šestega igralca z računalniške lestvice ATP, čaka prvi slovenski lopar Aljaž Bedene . Najboljši slovenski teniški igralec je v prvem krogu turnirja v Rotterdamu (2.013.855 evrov) zanesljivo s 6:2 in 6:4 premagal Francoza Benoita Paireja , sicer 19. igralca sveta. Dvainpetdeseti igralec sveta je za zmago potreboval uro in pet minut.

Veliko bolj izenačeno je bilo zvečer, ko sta se pomerila drugi nosilec turnirja Cicipas in Poljak Hubert Hurkacz. Ta je prvi niz dobil s 7:6 (2), nato pa mu je Grk v drugem in tretjem nizu skupaj dovolil le štiri igre in slavil s 6:3 in 6:1.

Izidi, New York, ATP (804.180 dolarjev/736.609 evrov):

- 1. krog:

Jordan Thompson (Avs) ‒ Ivo Karlović (Hrv) 6:3, 7:6 (2);

Jošihito Nišioka (Jap) ‒ Henri Laaksonen (Švi) 6:3, 0:6, 6:2;

Jason Jung (Tpe) ‒ Kevin Anderson (JAR) 7:6 (6), 6:4;

Cameron Norrie (VBr/7) ‒ Brian Shi (ZDA) 7:5, 6:3;

Paolo Lorenzi (Ita) ‒ Danilo Petrović (Srb) 4:6, 6:4, 6:0;

Kyle Edmund (VBr/8) ‒ Jasutaka Učijama (Jap) 7:5, 6:4;

Dominik Koepfer (Nem) ‒ Brayden Schnur (Kan) 6:4, 6:3;

Kvon Sunvu (JKo) ‒ Go Soeda (Jap) 6:2, 6:7 (2), 6:3;

Buenos Aires, ATP (696.280 dolarjev/637.775 evrov):

- 1. krog:

Albert Ramos (Špa/7) ‒ Leonardo Mayer (Arg) 4:6, 6:3, 7:5;

Jozef Kovalik (Slk) ‒ Corentin Moutet (Fra) 6:3, 7:6 (4);

Pedro Sousa (Por/5) ‒ Facundo Diaz (Arg) 4:6, 6:2, 6:3;

Roberto Carballes Baena (Špa) ‒ Marco Cecchinato (Ita) 6:4, 7:6 (3);

Pedro Martínez (Špa) ‒ Joao Domingues (Por) 7:6 (0), 7:5;

Laslo Djere (Srb/6) ‒ Francisco Cerundolo (Arg) 6:2, 2:6, 6:4;

Juan Ignacio Londero (Arg) ‒ Filip Horansky (Slk) 6:4, 4:6, 6:2;

Facundo Bagnis (Arg) ‒ Andrej Martin (Slk) 6:4, 6:1;

Rotterdam, ATP:

- 1. krog:

Stefanos Cicipas (Grč/2) ‒ Hubert Hurkacz (Pol) 6:7 (2), 6:3, 6:1;

Aljaž Bedene (Slo) ‒ Benoit Paire (Fra) 6:2, 6:4;

Karen Hačanov (Rus) ‒ Fabio Fognini (Ita/5) 6:3, 6:3;

Felix Auger-Aliassime (Kan) ‒ Jan-Lennard Struff (Nem) 6:3, 1:6, 6:3.