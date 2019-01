Cicipas prek Bautista Aguta v svoj prvi polfinale na grand slamih

Klepačeva in Srebotnikova izpadli v dvojicah

Srebotnikova, ki je bila skupaj z Američanko Raquel Atawo deveta nosilka, sta se nekoliko bolje upirali drugima nosilkama prvega letošnjega turnirja za grand slam, Madžarki Timei Babosin Francozinji Kristini Mladenović. A na koncu je madžarsko - francoska naveza zmagala s 6:4 in 7:5.



Peti nosilki Klepačeva in Španka Maria Jose Martinez Sanchez sta s 4:6 in 4:6 gladko izgubili proti nepostavljenima Čehinjama Barbori Strycoviin Marketi Vondroušovi.



OP Avstralije, izidi:

- moški, četrtfinale:

Stefanos Cicipas (Grč/14) - Roberto Bautista (Špa/22) 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2);

- ženske, četrtfinale:

Danielle Collins (ZDA) - Anastazija Pavljučenko (Rus) 2:6, 7:5, 6:1;

- ženske dvojice, četrtfinale:

Barbora Strycova/Marketa Vondroušova (Češ) - Andreja Klepač/Maria Jose Martinez Sanchez (Slo/Špa/5) 6:4, 6:4;



Timea Babos/Kristina Mladenović (Mad/Fra/2) - Katarina Srebotnik/Raquel Atawa (Slo/ZDA/9) 6:4, 7:5.