Cicipas prek Sinnerja do ponovnega zmenka z Zverevom

Grk je v vroči atmosferi v dveh urah in 24 minutah premagal 20-letnika s 7-6(5), 6-2. Stafanos Cicipas se bo v svojem naslednjem boju srečal z Alexandrom Zverevom , potem ko je Nemec ugnal Cristiana Garina s 7-5, 6-2. To bo že tretjič v tej sezoni, da se bosta Grk in Nemec pomerila v polfinalu na turnirju ATP masters 1000, pri čemer je Cicipas premagal Nemca na poti do naslova v Monte Carlu, preden se mu je Zverev maščeval prejšnji teden v Madridu.

23-letnik, ki je ubranil dve zaključni žogici in premagal Grigorja Dimitrova v zanj uvodnem obračunu v Rimu, si je letos priigral že 30 zmag in se približuje 4. mestu na lestvici ATP. Grk je bil v petkovem dvoboju zanesljiv na servisu in se je tudi uspešno spopadel s Sinnerjevimi udarci ter tako zasluženo zmagal. Italijan je nastopil v svojem četrtem četrtfinalu turnirja takšnega ranga, potem ko je v začetku tega tedna premagal Pedra Martineza, rojaka Fabia Fogninija in Srba Filipa Krajinovića. 20-letnik je iskal svojo drugo zmago nad igralcem iz elitne deseterice, saj je letos že premagal tedaj osmega igralca sveta Andreja Rubljova na poti do osmine finala v Monte Carlu.