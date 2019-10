Cicipas ustavil Đokovića, Nadal blizu prvemu mestu na lestvici ATP

Pred mastersom v pariškem Bercyju je bolj kot ne jasno, da se bo ne glede na razplet Novak Đokovićmoral posloviti od prvega mesta na računalniški lestvici ATP. Tja se bo po navdušujoči zmagi na letošnjem OP ZDA vrnil španski zvezdnik Rafael Nadal, potem ko je njegov srbski tekmec v petek izgubil v napetem četrtfinalu šanghajskega mastersa proti Grku Stefanosu Cicipasus 3:6, 7:5 in 6:4.

Cicipas je prekinil silovit povratek Đokovića po poškodbi, ki mu je pokvarila nastop na US Opnu. Zmagovalec Wimbledona je obračun začel zelo dobro in Grku hitro odvzel začetni udarec, nato pa niz s prvo zaključno žogico dobil s 6:3. Cicipas je v nadaljevanju zaigral bolje in v daljših izmenjavah namučil Srba, ki se je nekajkrat še uspel rešiti "breakov", nato pa je v 22. igri drugega niza 21-letnemu Atenčanu le uspelo vzeti začetni udarec enajst let starejšemu tekmecu za zmago s 7:5.