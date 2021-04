Cicipas v Monte Carlu do premiernega mastersa, v finalu padel Rubljov

22-letni Grk Stefanos Cicipas ima za seboj izjemen teden v Monte Carlu, kjer konkurentom ni oddal niti enega samega niza. Če je v polfinalu povozil Britanca Dana Evansa s 6:2 in 6:1, pa je v finalu vendarle imel več dela z Rubljovom, ki je podobno kot Grk v kneževini kazal izjemno formo. A to je bilo premalo, Rubljov je osvojil vsega šest iger, Cicipas pa se je veselil krstne lovorike v seriji masters.

Dvoboj je trajal uro in 12 minut, 22-letnik iz Aten pa je prišel do šeste turnirske zmage v karieri, prve na mastersih. Pred tem je bil Grk najboljši še dvakrat v Marseillu (2020, 2019), Estorilu (2019) in Stockholmu (2018), največji uspeh kariere pa je zmaga na zaključnem turnirju osmerice v Londonu novembra 2019. Še osemkrat je izgubil v finalih, od tega na dveh mastersih v Torontu in Madridu. Rubljov na drugi strani ostaja pri osmih turnirskih zmagah, v finalih pa je doživel šele tretji poraz.