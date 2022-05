Cicipas v polfinalu Rima proti Zverevu maščeval poraz iz Madrida

Alexander Zverev, finalist turnirja v Madridu – tam je klonil proti Carlosu Alcarazu –, je tokrat moral priznati premoč Cicipasu, pa čeprav je Nemec ruskih korenin dobil prvi niz na osrednjem stadionu Fora Italica. V prvem nizu je Zverevu, sicer drugemu nosilcu turnirja v večnem mestu, uspel odvzem servisa v sedmi igri, ko je povedel s 4:3. Vodstva ni izpustil iz rok in suvereno, brez izgubljene točke odserviral za zmago v prvem nizu (6:4). Nato pa se je ob podpori italijanskih navijačev prebudil tudi Cicipas. V drugem nizu je zaigral bistveno bolje in z ekspresnim 'breakom' povedel s 3:0. Prednosti ni več izpustil iz rok in niz pod streho pospravil z izidom 6:3. V tretjem dejanju prvega rimskega polfinala je Zverev še uspel slediti ritmu grškega plesa do izida 2:2. Nato pa je do konca dobil le še igro, z dvema odvzema servisa je Cicipas na koncu slavil s 6:3 in se po dveh urah in pol igre uvrstil v svoji prvi finale turnirja v Rimu.