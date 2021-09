Cicipas znova razjezil tekmece zaradi kontroverznih odhodov v slačilnico

Največ pozornosti je vzbudil dvoboj med Stefanosom Cicipasom in Adrianom Mannarinom. Po dveh urah in 45 minutah ga je dobil 23-letni Atenčan, ki je bil po obračunu znova deležen ostrih kritik svojih tekmecev, a tudi gledalcev, zaradi dolgih premorov in zdaj že "kontroverznih" odhodov v slačilnico. Grk je po koncu tretjega niza odkorakal v garderobo, iz nje pa se je vrnil šele po osmih minutah. "Tovrstno početje je zelo nešportno," se je po dvoboju jezil Mannarino, Cicipasovemu početju pa so se na tribuni posmehovali tudi nekateri imenitni gosti, kot je razvpiti ameriški milijarder Jeff Bezos. "Nisem kršil nobenih teniških pravil," se je po zmagi branil Cicipas. "Tovrstni premor ni terminsko določen, lahko pa ga zahtevaš, ko ga potrebuješ. Odmor po tretjem nizu mi je zelo pomagal, povsem sem se osvežil, zamenjal prepoteno opremo in se pripravil za nadaljevanje dvoboja. Včasih za to potrebujem več, včasih pa manj časa," je dodal Grk, ki je po vrnitvi na igrišče v četrtem nizu zavezal kravato svojemu tekmecu in slavil s 6:0. Poleg Medvedjeva in Cicipasa je napredoval tudi petopostavljeni Rus Andrej Rubljov, ki je bil od Španca Pedra Martineza boljši s 7:6 (2), 6:7 (5), 6:1 in 6:1.