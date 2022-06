Čilić po zmagi nad Rubljovim v polfinalu OP Francije

Za zmago 5:7, 6:4, 6:3, 3:6 in 7:6 (2) je Marin Čilić potreboval štiri ure in deset minut, potem ko je dobil prvi "super tie break" (do deset točk) v zgodovini pariškega turnirja.

To pa ni edina stvar, s katero se je vpisal v zgodovino, postal je namreč šele peti še aktivni igralec, ki se je v polfinale uvrstil na vseh turnirjih za veliki slam. Pred tem je to uspelo le Novaku Đokoviću, Rogerju Federerju, Rafaelu Nadalu in Andyju Murrayju. Čilić, zmagovalec US opna leta 2014, se je Rubljovu tudi maščeval za januarski poraz na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, v polfinale največjih turnirjev pa se je uvrstil prvič po letu 2018.