Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Cilj? Zavedati se, da smo na isti ladji!

Ljubljana, 21. 10. 2025 12.36 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matic Flajšman
Komentarji
0

Slovenski državni odbojkarski prvaki, igralci ACH Volley, s kvalifikacijskim obračunom proti nizozemskim Orion Stars (sreda 19.50 na VOYO), začenjajo evropsko popotovanje. Na tekmo 1. kroga kvalifikacij je odpotoval tudi izkušeni Tine Urnaut, ki poudarja, da je ključ do izpolnjevanja zastavljenih ciljev zavedanje, da se približajo popolnosti na igrišču.

Dolgoletni kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut se je po 17 letih vrnil v domovino. Okrepil ambiciozni ACH Volley, ki na Nizozemskem začenja evropsko popotovanje v uvodnem krogu kvalifikacij Lige prvakov. Oranžni zmaji so v jutranjih urah odpotovali iz Ljubljane proti Amsterdamu, nato jih čakata še dve uri vožnje z avtobusom do Doetinchema.

Ljubljančani letošnjo evropsko sezono zalenjajo v kvalifikacijah Lige prvakov.
Ljubljančani letošnjo evropsko sezono zalenjajo v kvalifikacijah Lige prvakov. FOTO: Luka Kotnik

Med potniki je tudi Urrnaut, za katerim je, gledano zdravstveni vidik, verjetno najzahtevnejše poletje doslej. Že ob vrnitvi z Japonske se je boril z zdravstvenimi težavami, ob povratku na igrišče pa na prijateljskem obračunu s Turki, po trku s soigralcem, utrpel poškodbo hrbetnice. Kljub številnim terapijam in izvajanju vaj je moral na koncu na rutinsko operacijo. Danes je, v klubskih oblačilih, med potniki na uvodni obračun kvalifikacij Lige prvakov. "Prva tekma je pregovorno najzahtevnejša. In v našem primeru bo dejansko tako. Nizozemski Orion Stars so s sestavo moštva za letošnjo sezono pokazali, da merijo na uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Nekaj, kar si želimo tudi mi," je pred prvo uradno tekmo letošnje sezone dejal 37-letni sprejemalec.

Urnaut je skupaj z Gregorjem Ropretom, Alenom Pajenkom in Tončkom Šternom poskrbel, da je ACH Volley danes znova zasedba, ki naganja strah v kosti tekmecem. Ob številnih mladih igralcih, ki so letošnje poletje že oblekli slovenski dres bodisi v Ligi narodov bodisi na svetovnem prvenstvu, lahko 21-kratni slovenski državni prvaki, polni optimizma zakorakajo v evropsko sezono. Obračun z Orion Stars že to sredo od 19.50 na VOYO.

odbojka liga prvakov ach volley tine urnaut VOYO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330