Cilj? Zavedati se, da smo na isti ladji!

Dolgoletni kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut se je po 17 letih vrnil v domovino. Okrepil ambiciozni ACH Volley, ki na Nizozemskem začenja evropsko popotovanje v uvodnem krogu kvalifikacij Lige prvakov. Oranžni zmaji so v jutranjih urah odpotovali iz Ljubljane proti Amsterdamu, nato jih čakata še dve uri vožnje z avtobusom do Doetinchema.
Med potniki je tudi Urrnaut, za katerim je, gledano zdravstveni vidik, verjetno najzahtevnejše poletje doslej. Že ob vrnitvi z Japonske se je boril z zdravstvenimi težavami, ob povratku na igrišče pa na prijateljskem obračunu s Turki, po trku s soigralcem, utrpel poškodbo hrbetnice. Kljub številnim terapijam in izvajanju vaj je moral na koncu na rutinsko operacijo. Danes je, v klubskih oblačilih, med potniki na uvodni obračun kvalifikacij Lige prvakov. "Prva tekma je pregovorno najzahtevnejša. In v našem primeru bo dejansko tako. Nizozemski Orion Stars so s sestavo moštva za letošnjo sezono pokazali, da merijo na uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Nekaj, kar si želimo tudi mi," je pred prvo uradno tekmo letošnje sezone dejal 37-letni sprejemalec.
Urnaut je skupaj z Gregorjem Ropretom, Alenom Pajenkom in Tončkom Šternom poskrbel, da je ACH Volley danes znova zasedba, ki naganja strah v kosti tekmecem. Ob številnih mladih igralcih, ki so letošnje poletje že oblekli slovenski dres bodisi v Ligi narodov bodisi na svetovnem prvenstvu, lahko 21-kratni slovenski državni prvaki, polni optimizma zakorakajo v evropsko sezono. Obračun z Orion Stars že to sredo od 19.50 na VOYO.
