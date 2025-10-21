Cilj? Zavedati se, da smo na isti ladji!

Dolgoletni kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut se je po 17 letih vrnil v domovino. Okrepil ambiciozni ACH Volley, ki na Nizozemskem začenja evropsko popotovanje v uvodnem krogu kvalifikacij Lige prvakov. Oranžni zmaji so v jutranjih urah odpotovali iz Ljubljane proti Amsterdamu, nato jih čakata še dve uri vožnje z avtobusom do Doetinchema.

Med potniki je tudi Urrnaut, za katerim je, gledano zdravstveni vidik, verjetno najzahtevnejše poletje doslej. Že ob vrnitvi z Japonske se je boril z zdravstvenimi težavami, ob povratku na igrišče pa na prijateljskem obračunu s Turki, po trku s soigralcem, utrpel poškodbo hrbetnice. Kljub številnim terapijam in izvajanju vaj je moral na koncu na rutinsko operacijo. Danes je, v klubskih oblačilih, med potniki na uvodni obračun kvalifikacij Lige prvakov. "Prva tekma je pregovorno najzahtevnejša. In v našem primeru bo dejansko tako. Nizozemski Orion Stars so s sestavo moštva za letošnjo sezono pokazali, da merijo na uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Nekaj, kar si želimo tudi mi," je pred prvo uradno tekmo letošnje sezone dejal 37-letni sprejemalec.