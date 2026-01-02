Naslovnica
Cilj zdesetkane slovenske reprezentance je preboj iz prvega kroga

Zreče, 02. 01. 2026 19.07 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Slovenija - Kuba

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v Zrečah zbrala na pripravah pred evropskim prvenstvom, ki bo od 15. januarja do 1. februarja potekalo na Danskem, Švedskem in Norveškem. Selektor Uroš Zorman navkljub številnim odsotnim igralcem napoveduje preboj iz prvega kroga.

Uroš Zorman zaradi številnih odsotnih igralcev ni bil videti pretirano zaskrbljen. "Z optimizmom me navdaja dejstvo, da imamo na voljo veliko mlajših igralcev, ki so lahko zelo hitri. Cilj je, da pridemo čez prvi krog in se izognemo predkvalifikacijam za naslednje evropsko in svetovno prvenstvo, nato pa je marsikaj odvisno od tega, koliko točk prineseš s seboj."

Priprave je sicer začelo vseh 20 igralcev, ki so na seznamu. Slovenija bo skupinski del prvenstva odigrala v predmestju norveške prestolnice Oslo oziroma v Baerumu. Njeni tekmeci v skupini D pa bodo Črna gora, Švica in Ferski otoki.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Jan Gorenc Gorenje Velenje

"Naša skupina se ne zdi zelo atraktivna, a so vse ekipe zelo nevarne. Predvsem Švicarji napredujejo iz leta v leto. Ferski otoki so na sceni že nekaj časa, medtem ko Črna gora doživlja vzpone in padce. Je zelo nepredvidljiva, a tudi mi nismo v sijajni postavi," dodaja slovenski selektor.

Zorman vsaj na začetku EP ne bo mogel računati na stebra obrambe Blaža Blagotinška in Boruta Mačkovška, zaradi poškodb so odpadli tudi Miha Zarabec, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc in Jaka Malus. Nastop na EP je zaradi družinskih razlogov odpovedal tudi Nejc Cehte.

"Na treningih je vse enako. Tudi če bi bili v popolni postavi, ne bi bilo veliko drugače," je o številnih manjkajočih igralcih povedal Zorman in v isti sapi izpostavil, da navkljub pomlajeni Sloveniji pričakuje hitro igro, s katero so Slovenci v preteklosti že znali zlomiti marsikaterega tekmeca.

Zorman ob tem pravi, da ne glede na dejstvo, da na prvenstvu ne bo Mačkovška in Blagotinška, slovenska reprezentanca ne bo odstopala od začrtanega koncepta igre v obrambi. "Vztrajali bomo pri postavitvi 6-0. Mogoče bomo zaradi dejstva, da smo nekoliko manjši in hitrejši, igrali kakšno globljo obrambo, a se bomo o tem odločali sproti."

Matic Suholežnik
Matic Suholežnik
FOTO: Damjan Žibert

Nekoliko večje breme v obrambi bo zaradi odsotnosti navedenih igralcev nosil Matic Suholežnik. "Gre za izkušena igralca. Ne smemo jokati, ker ju ni z nami. Zaradi tega bodo drugi igralci dobili nekoliko več priložnosti in upam, da jih bodo dobro izkoristili."

Član Slovana ob tem ni želel razpredati o konkretnih ciljih, ki jih skupaj s soigralci želi doseči na prvenstvu. "Mislim, da je o tem še prezgodaj govoriti, saj še nismo niti dobro začeli priprav. Ne vemo, v kakšnem stanju smo. Zagotovo pa bomo na vsaki tekmi igrali na zmago."

Domen Makuc
Domen Makuc
FOTO: Luka Kotnik

Igro nove in razmeroma neuigrane zasedbe bo na Norveškem vodil Domen Makuc. "Mislim, da imamo dovolj dni, da se pripravimo. Res je, da ni enako kot v klubu, ko se lahko vsak dan uigravaš s soigralci. Vsak trening bomo skušali izkoristiti, da bomo na koncu skupaj naredili nekaj lepega."

Blaž Janc
Blaž Janc
FOTO: Luka Kotnik

Pri hitri igri in doseganju lahkih golov bo pomembna vloga Blaža Janca, ki lahko igra tako na desnem krilu kot v zunanji liniji. "V tem ne vidim nobenega problema, saj tudi pri Barceloni igram desnega zunanjega. Na tem položaju sem bolj vključen v igro in sem tudi več pri žogi. To pomeni, da tvoja kakovost še bolj pride do izraza."

"Sistem je vedno enak, ne glede na to, kakšni so igralci. Verjamem, da bomo stremeli k hitri igri in zadeli veliko lahkih golov iz protinapadov ter s tem premagali tekmeca," je sklenil Janc.

rokomet zorman slovenija

Kralji leto 2026 začeli z domačim porazom

