'Cilji so jasni in vezani na OI v Los Angelesu'

Ljubljana, 30. 09. 2025 13.30

A.V. , D.S.
Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret se je po novih dveh zlatih kolajnah, ki jih je osvojila na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu v Seulu, vrnila v domovino in v pogovoru za naš medij med drugim razkrila okvirne načrte za obdobje do OI v Los Angelesu. "Leto 2026 bo malce bolj mirno, nato pa prihajata odločilni leti z vrhuncem na olimpijskih igrah," je dejala Garnbretova.

Janja Garnbret še naprej dokazuje, da ji v ženski konkurenci svetovnega športnega plezanja ni para. Na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu v Seulu je namreč 26-letna Korošica vnovič ugnala vso konkurenco, tako v težavnostnem kt tudi v balvanskem delu tekmovanja.

Po vrnitvi v domovino je izjemna športnica za naš medij strnila vtise in se z mislimi počasi že usmerila k prihodnjim izzivom z vrhuncem na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028. "Vsaka nova (zlata) kolajna mi pomeni ogromno, saj je iz leta v leto težje. Morate razumeti, da sem v vlogi tekmovalke, ki brani naslove, medtem ko ostale napadajo. V zadnjih dveh letih še nisem izgubila tekme, zato je še posebej težko. Tudi to predstavlja določeno breme, s čimer je posledično doživljanje zmag toliko intenzivnejše," je novinarskemu kolegu Davidu Stropniku uvodoma zaupala Garnbretova.

"Kar se tiče mojih nastopov v Seulu, sem zelo zadovoljna, kako sem opravila z obema izzivoma. Še posebej dramatično je bilo v balvanskem delu, a sem zdržala in uspela osvojiti zlato medaljo. Manj drame pa je bilo v težavnosti, kjer sem zelo hitro prišla v ospredje in to ohranila do konca," je Janja Garnbret podoživela vrhunce svojih nastopov v južnokorejski prestolnici. 

"Večkrat sem že povedala, da moj glavni motiv ni vedno zmaga, ampak konstanten napredek. In ravno to me vleče naprej, da treniram več in bolje, posledično pa pridejo tudi rezultati. Ko vidim napredek na treningu, to želim pokazati kasneje tudi na tekmi. Pri vsem skupaj pa je zelo pomembno tudi natančno načrtovanje sezone. Pozna se, da v sezono vstopam zelo premišljeno, velika tekmovanja vselej prinašajo poseben motiv, zato se večkrat udeležim tovrstnih dogodkov," na vprašanje, od kod še črpa motivacijo za ponavljanje izjemnih športnih dosežkov, odgovarja Garnbretova.

Janja Garnbret iz leta v leto navdušuje športni svet in dokazuje, da ji kljub številnim zlatim kolajnam z največjih tekmovanj ne manjka motivacije za naprej.
FOTO: Profimeda

Ko beseda nanese na naslednjo sezono 2026, Janja ostaja redkobesedna. "O naslednji sezoni še nisem razmišljala. Rada treniram v skali, da nisem vselej vpeta v treninge in tekme. S tem ohranjam določeno svežino in motiv za naprej. Res je, da v naslednjem letu na sporedu ni velikega tekmovanja ali pa kakšne druge večje tekme. Bom pa zagotovo nastopila na tekmi svetovnega pokala v Kopru, ki je eno od mojih ljubših prizorišč."

Janjini cilji vse do olimpijskih iger v Los Angelesu 2028 so jasno določeni. "Leto 2026 ne bo tako pestro, nato pa bo šlo zares v letu 2027, ko se bodo začele kvalifikacije za OI. Tu je vse jasno, želim se prebiti še na svoje tretje OI," kratko in jedrnato poudari Garnbretova in ob koncu pogovora z zadovoljstvom izpostavi, da se za prihodnost slovenskega (ženskega) športnega plezanja ni bati.

Janja Garnbret je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Seulu osvojila novi dve zlati medalji. Tako v težavnostnem kot tudi v balvanskem delu tekmovanja.
FOTO: X

"Vsaka od nas je imela vsaj eno izjemno predhodnico, ki jo je v nekem trenutku premagala. Podobno je bilo v mojem primeru, zato sem še toliko bolj vesela, da je tu med drugimi tudi Rosa Rekar, ki ji je v Seulu uspel izjemen nastop. Je zelo marljiva, pridno trenira in verjamem, da jo čaka lepa prihodnost," je morebitno svojo naslednico pohvalila Janja Garnbret.

Alen X
30. 09. 2025 14.25
Zgleda da ji ni nekaj več pomembno tekmovati v svetovnem pokalu, seveda jo podpiram z vsemi njenimi odločitvami, saj je naša šampijonka, edino malo škoda pač ker v prihodnosti bo lažje podret njen rekord zmag in prvenstev v svetovnem pokalu, ker je pač ogromno sezon izpustila.
ODGOVORI
0 0
hojladri123
30. 09. 2025 14.37
Če njej rekordi zmag ne pomenijo nič potem se za to pač ne bo gnala... Tudi MJ ima "samo" 6 prstanov - jih ima kateri košarkar več, pa to še vedno ne zamaje vprašanja o najboljšem vseh časov...
ODGOVORI
0 0
