Burrow proti Mahomesu in Philadelphia Eagles proti 49ers

"To je bila popolna predstava celotne ekipe, obrambe, napada ter ostalih. Prevladovali smo od začetka do konca, kar smo tudi pričakovali," je samozavestno za televizijsko postajo CBS dejal Burrow.

Tokrat so v Buffalu v sneženih razmerah ustavili podajalca Josha Allena in druščino. Podajalec Joe Burrow je soigralce uspešno našel s 23 od 36 podaj za skupno 242 jardov in dva touchdowna, Joe Mixon pa se je izkazal s 105 jardi teka iz 20 poskusov.

Bengalsi so proti Billsom slavili s 27:10 in se še drugič zapovrstjo uvrstili v konferenčni finale. Lani so v njem premagali Kansas s 27:24, za naslov pa bili malenkost prekratki proti Los Angeles Ramsom (20:23).

Igralec Buffala Damar Hamlin , ki je doživel srčni zastoj na prekinjeni tekmi rednega dela sezone proti Bengalsom v začetku tega meseca, je tekmo gledal iz lože na stadionu in prejel stoječe ovacije, ko so ga predstavili množici.

Razveselil se je tudi touchdowna Josha Allena, a so Bengalsi hitro strnili vrste in ob polčasu vodili s 17:7. Buffalo je še znižal na 10:17, nato pa so Bengalsi z discipliniranim pristopom in novim touchdownom povišali vodstvo prek Joeja Mixona ob koncu tretje četrtine.

Bengalsi se bodo v noči z nedelje na ponedeljek ob 0.30 pomerili s Kansas City Chiefsi. Ti so dan prej z načetim podajalcem Patrickom Mahomesom s 27:20 ugnali Jacksonville Jaguars.

Čakanje Dallas Cowboysov na nov nastop na Super Bowlu bo trajalo še najmanj eno leto. Od zadnjega je minilo 27 let, serijo njihovih zaporednih porazov v polfinalu konference NFC pa so na sedem podaljšali 49ers, ki so z 19:12 premagali četo iz Teksasa.

V San Franciscu sta prevladovali obrambi, Dallasu pa je možnosti za uspeh zmanjšala poškodba gležnja Tonyja Pollarda. Vseeno so kavboji prek Daltona Schultza povedli, do polčasa pa je povedla domača ekipa (9:6).