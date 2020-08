Murray po treh letih premagal 'top 10' igralca, težave Đokovića in Williamsove

Izkušeni Andy Murrayse je prvič po novembru in novih težavah s poškodbo podal na turnir najvišje kakovostne ravni, 33-letni Škot pa se je vrnil v velikem slogu in premagal sedmega igralca sveta Nemca Alexandra Zvereva. Peti nosilec turnirja je moral v drugem krogu newyorškega mastersa priznati premoč s 3:6, 6:3 in 5:7.

"To je bila po tem, ko nekaj časa nisem igral, dobra zmaga," je bil zadovoljen Murray, ki se je pred meseci nekaj časa bojda spogledoval tudi z upokojitvijo in se na turnir prijavil kot 134. igralec sveta. Zdaj ga čaka spopad s Kanadčanom Milošem Raonićem. Murray je za uvod v turnir Western & Southern Open premagal Ameriškega povabljenca Francesa Tiafoeja, proti enemu od favoritov za končno zmago pa je v ponedeljek prikazal izvrstno predstavo predvsem v prvem nizu.

'Nihče ni igral preveč dobro'

Kljub temu, da je sredi drugega niza precej popustil in Nemcu med hudovanjem nad lastnimi napakami dovolil, da je izsilil odločilni niz, se je hitro zbral in mu za vodstvo s 3:1 odvzel začetni udarec z diagonalnim "winnerjem". A drame s tem še ni bilo konec, saj je Zverev dobil štiri zaporedne igre in imel na voljo tudi serviranje za zmago. A tu so na površje spet priplavale Nemčeve težave z drugim servisom, storil je kar pet dvojnih napak in Murrayju tlakoval pot do zmage.

"Prva niza sta bila zelo dobra, tretji pa je, ko sem povedel, postal precej raztrgan,"je še povedal Murray, ki je v karieri osvojil tri naslove na velikih slamih. "Mislim, da nihče od naju ni igral preveč dobro, ko se je dvoboj bližal koncu. Vesel sem, da sem se prebil do konca."

Đoković potreboval masažo

Precej težav je imel tudi prvi igralec sveta Novak Đoković, ki je kljub bolečinam v vratu, zaradi katerih je potreboval zdravniško pomoč, premagal Litovca Ricardasa Berankisas 7:6 (2) in 6:4. Berankisu sta v drugem nizu uspela tudi dva "breaka", a mu je Srb takoj vrnil z odvzemom začetnega udarca in si zagotovil zmago.

"Izboljšuje se,"je pred dvobojem z domačinom Tennyjsom Sandgrenomdejal Đoković. "Minili so štirje dnevi. Ni še tako, kot bi si želel, a gre v pravo smer,"je dodal Srb, ki mu je priprave na nadaljevanje sezone pokvarila tudi okužba z novim koronavirusom na zdaj že famoznem turnirju Adria Tour v Zadru.

Williams: Ni se nehala boriti

Avstrijec Dominic Thiem, ki je Đokoviću pomagal odpreti Adria Tour v Beogradu in prvo "etapo" turneje tudi osvojil, je presenetljivo izpadel proti Srbu Filipu Krajinoviću, 32. igralcu z lestvice ATP. Bilo je 6:2 in 6:1. Nekaj težav je imela tudi Američanka Serena Williams, ki je v treh dolgih nizih ugnala nizozemsko kvalifikantko Arantxo Rus. 38-letnica se je pri izidu 5:6 v zadnjem nizu celo rešila poraza, na koncu pa po skoraj treh urah igre slavila s 7:6 (6), 3:6 in 7:6 (0). Zdaj jo čaka 13. nosilka Grkinja Maria Sakkari.

Prvič se je na igrišče v "pokoronskem" obdobju podala tudi četrta nosilka in trenutno deseta igralka sveta Japonka Naomi Osaka, ki je premagala Čehinjo Karolino Muchovos 6:7 (5), 6:4 in 6:2. Sledi spopad z Ukrajinko in 16. nosilko turnirja Dajano Jatremsko.

"To je bil telesno res naporen dvoboj," je dejala 23-kratna zmagovalka velikih slamov Williamsova, ki je imela veliko težav pod vročim newyorškim soncem. "Igrala sem precej dobro, bila agresivna in uspelo mi je nekaj dobrih udarcev, a ni se nehala boriti,"je še povedala deveta igralka sveta, ki bi z zmago na prihajajočem US Opnu izenačila rekord legendarne (in kontroverzne) Avstralke Margaret Court, ki je v karieri osvojila kar 24. naslovov.

Izidi, ATP, Cincinnati (turnir poteka v New Yorku), 5.328.872 evrov:

- 2. krog:

Aljaž Bedene (Slo) ‒ Taylor Fritz (ZDA) 7:6 (5), 7:5;

Daniil Medvedev (Rus/3) ‒ Marcos Giron (ZDA) 6:4, 6:4;

Miloš Raonić (Kan) ‒ Daniel Evans (VBr) 6:3, 7:5;

Tennys Sandgren (ZDA) ‒ Felix Auger-Aliassime (Kan/15) 6:7 (4), 6:2, 7:6 (5);

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Ričardas Berankis (Lit) 7:6 (2), 6:4;

Jan-Lennard Struff (Nem) ‒ Denis Shapovalov (Kan/12) 7:6 (4), 3:6, 6:4;

Karen Hačanov (Rus/11) ‒ Pablo Carreno (Špa) 7:6 (8), 6:1;

Roberto Bautista (Špa/8) ‒ Richard Gasquet (Fra) 7:5, 6:1;

Matteo Berrettini (Ita/6) ‒ Emil Ruusuvuori (Fin) 6:4, 6:7 (3), 7:5;

Reilly Opelka (ZDA) ‒ Diego Schwartzman (Arg/9) 6:3, 7:6 (4);

John Isner (ZDA/16) ‒ John Millman (Avs) 4:6, 7:6 (3), 7:6 (5);

Andy Murray (VBr) ‒ Alexander Zverev (Nem/5) 6:3, 3:6, 7:5;

Marton Fucsovics (Mad) ‒ Grigor Dimitrov (Bol/14) 7:5, 4:6, 6:2;

Filip Krajinović (Srb) ‒ Dominic Thiem (Avt/2) 6:2, 6:1;

WTA, 1.650.732 evrov:

- 2. krog:

Jessica Pegula (ZDA) ‒ Amanda Anisimova (ZDA) 7;5, 6:2;

Johanna Konta (VBr/8) ‒ Kirsten Flipkens (Bel) 6:2, 6:0;

Christina McHale (ZDA) ‒ Jekaterina Aleksandrova (Rus) 6:1, 7:6 (8);

Marie Bouzkova (Češ) ‒ Petra Kvitova (Češ/6) 2:6, 7:5, 6:2;

Vera Zvonarjova (Rus) ‒ Laura Siegemund (Nem) 6:1, 6:1;

Elise Mertens (Bel/14) ‒ Kristina Mladenović (Fra) 6:1, 6:7 (5), 6:3;

Arina Sabalenka (Blr/5) ‒ Catherine Bellis (ZDA) 6:7 (1), 6:4, 7:5;

Naomi Osaka (Jap/4) ‒ Karolina Muchova(Češ) 6:7 (5), 6:4, 6:2;

Dajana Jastremska (Ukr/16) ‒ Bernarda Pera (ZDA) 7:6 (5), 4:6, 6:3;

Anett Kontaveit (Est/12) ‒ Jil Teichmann (Švi) 6:3, 6:4;

Maria Sakkari (Grč/13) ‒ Julija Putinceva (Kaz) 6:4, 7:6 (9);

Serena Williams (ZDA/3) ‒ Arantxa Rus (Niz) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (0);

Ons Jabeur (Tun) ‒ Madison Keys (ZDA/7) 6:4, 6:1;

Viktorija Azarenka (Blr) ‒ Caroline Garcia (Fra) 6:2, 7:6 (8).