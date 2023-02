Nepovabljeni ciprski navijači vdrli v dvorano in odvrgli dimno bombo

Iz velenjskega kluba so sporočili, da so navijači ekipe Sabbianco Anorthosis Famagusta na nedovoljen način vstopili v dvorano. Razbili so namreč stranska vrata Rdeče dvorane nato pa se v dvorani poslužili uporabe gasilnih aparatov in pirotehničnih sredstev. Dimna zavesa, ki je nastala, je nato sprožila požarni alarm in tekma je bila po le osmih minutah prekinjena. Po posredovanju Policije in varnostne službe so ciprski navijači le zapustili Rdečo dvorano. Ko se je dim v približno pol ure razkadil in je bil parket počiščen, pa so velenjski rokometaši lahko nadaljevali pohod na napredovanje v četrtfinale.