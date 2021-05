Razkrita podoba ženskega rokometnega EP

Organizatorji so v preteklih tedni, kot piše na uradni spletni strani RZS, prejeli dokončno potrditev za izvedbo prvenstva in nato takoj poprijeli za delo. Poleg prvih organizacijskih zadev so razkrili tudi podobo prvenstva. Logotip je odet v modro in rumeno barvo, ki ponazarjata prizorišče dogajanja – Celje. V ospredje je postavljena silhueta rokometašice, v detajlih iz ozadja pa se prepletata srce, ki simbolizira ljubezen Slovencev do rokometne igre, ter rokometna žoga. Z julijskim prvenstvom se bo v Celju nadaljevala tradicija organizacije sklepnih turnirjev za mlajše starostne selekcije. Lanskoletni dogodek za fante do 18 let je, žal, odnesla nova realnost, povezana z epidemijo koronavirusa, pred tem pa so na Štajerskem najboljše evropske reprezentance gostovale trikrat zapored. Zgodba se je začela leta 2017 z EP za dekleta do 19 let, naslednje poletje so jih nasledili fantje do 20 let, med katerimi si je zlato izborila ravno Slovenija, v letu 2019 pa so se za prestižni naslov borila dekleta do 17 let.