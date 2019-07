Clarkson ostro nad F1: Naredite ta šport znova razburljiv, ne pa zdravo in varno rekreacijo

In kako bi legendarni Jeremy Clarkson, ljubitelj starih in hitrih avtomobilov, spremenil formulo 1?"Nevarna vožnja je tisto, česar si gledalci želijo. Če bi kdo nevarno vozil, bi mu dodal pet dodatnih točk!" je prvi od predlogov, ki jih je v sila sočnem videoposnetku na platformi DriveTribepredlagal Clarkson. "Avti morajo biti močnejši. Morajo preživeti trčenja kolo ob kolesu, ne pa da nemudoma odleti krilce," je še pristavil 59-letnik iz Doncastra. "Organizatorji morajo pogledati, kaj so naredili pri kriketu. Sicer nisem navijač kriketa, toda morajo pogledati, kaj so naredili pri kriketu. Imeli so petdnevni dolgočasni šport, zdaj pa smo videli spektakularno prvenstvo. Sam si ga sicer nisem ogledal, toda tako so mi povedali," je še dejal Clarkson. "Jaz pa sem gledal tenis – Federer in Đoković. To je bilo razburljivo. Medtem pa je Hamilton lahkotno vozil in čakal na postanek v Silvestronu, s čimer bi lahko prehitel Bottasa. Odjeb*te. Vsi skupaj, odjeb*te. Rad bi videl vožnjo kolo ob kolesu v zadnjem krogu na VN Francije. In če to Ferrariju ni všeč, lahko od*ebe. Pravzaprav lahko od*ebe tudi Mercedes. Vsi skupaj lahko odj*bejo. Ferrari govori, da ima marketinško strategijo, Mercedes pa govori …. Odje*ite, naredi ta šport znova razburljiv. In ne sam zdravo in varno rekreacijo," je še dejal nekdanji voditelj oddaje Top Gear.