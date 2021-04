Coates zagotavlja: OI bodo najbolj varne igre

Avstralec, tudi vodja koordinacijske komisije Moka za izvedbo iger, ki so jih japonske oblasti in Mok lani zaradi koronavirusa prestavili za leto dni, je odločno poudaril, da bodo igre letos izvedene po načrtu in da bo odprtje iger potekalo po napovedanem urniku 23. julija.

A vse se vrti okrog koronavirusa in odpoved iger je v zadnjem obdobju zaradi novega vala pandemije namreč tudi na Japonskem spet postala aktualna, saj v državi velja vrsta novih ukrepov za zajezitev vala okužb. V Tokiu so včeraj našteli več kot 500 novih primerov okužb in tudi z zdajšnjimi ukrepi želijo v japonski prestolnici pripraviti osnovo za dokončno zajezitev virusa za izvedbo iger.

A prav danes so zdravstvene oblasti na Japonskem opozorile na novo poslabšanje stanja v zvezi s covidom-19 po državi. "Če se bo virus širil še naprej, bo težko izvesti igre v načrtovani obliki in s športniki iz vseh teh različnih držav, pa tudi, če bodo igre izvedene brez gledalcev," zdravstvene oblasti danes povzemajo japonski mediji.

Coates poudarja, da so prireditelji pripravili vrsto posebnih ukrepov za preprečitev širjenja okužb z novim virusom, ki bodo "udeležencem iger in prebivalcem Tokia zagotavljale varno izvedbo". V danes objavljenem videu dodaja: "Športniki, olimpijsko gibanje, organizatorji in prebivalci Japonske bodo lahko sodelovali pri zmagi človeštva nad pandemijo."

Manj optimistično je prebivalstvo na Japonskem, kjer je olimpijska bakla že na poti do prestolnice. Javnomnenjske raziskave kažejo, da več kot 70 odstotkov Japoncev podpira odpoved ali vnovično preložitev iger, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa bodo igre potekale tudi brez tujih navijačev, navijačev in družinskih članov posameznih športnikov, pa tudi brez številnih predstavnikov sponzorjev in posameznih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zvez.