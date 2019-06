Cobo grešil, Froomu priznana zmaga na Vuelti 2011

Kot so zapisali pri UCI-ju, je bil Cobo diskvalificiran zaradi ugotovljenih nepravilnostih v biološkem potnem listu. Glede na to, da je na Vuelti pred osmimi leti drugo mesto zasedel prav omenjeni Froome, je že sedaj jasno, da bo odlični britanski kolesar v svojo bero največjih dosežkov pripisal še to zmago. "Naša dolžnost je bila obvestiti vodilne može iz UCI-ja, da so bile pri Cobu dokazane nepravilnosti. Vsi, ki smo vpeti v vrhunski šport, še posebej v organizacijo in izvedbo Vuelte, si želimo karseda največje transparentnosti na vseh ravneh. In zmagovalec dirke po Španiji mora biti pravi zmagovalec," je za ugledni španski športni časnik Asizjavil direktor Vuelte Javier Guillen.