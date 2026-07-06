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Cobolli že med osem, znane vse četrtfinalistke

Wimbledon, 06. 07. 2026 19.13 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
STA
Ben Shelton in Flavio Cobolli

Na teniškem grand slamu v Wimbledonu so znane vse četrtfinalistke posamičnega turnirja. Na sveti travi so si mesto med osmerico najboljših zagotovile še Ukrajinka Marta Kostjuk, Belgijka Elise Mertens, Italijanka Jasmine Paolini in Čehinja Linda Noskova.

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Elise Mertens je nadaljevala odlično formo v All England Clubu, potem ko je v tretjem krogu ugnala drugo nosilko iz Kazahstana Jeleno Ribakino. Formo je potrdila tudi v osmini finala in s 6:4, 6:4 premagala Čehinjo Marie Bouzkovo. Za 30-letno Belgijko je to prva uvrstitev v četrtfinale grand slama po šestih letih. Pred tem je dvakrat igrala v četrtfinalu OP ZDA (2019, 2020), v polfinalu pa na OP Avstralije 2018.

"Tukaj sem že trikrat, štirikrat igrala v četrtem krogu, a se nikoli nisem prebila v četrtfinale. Očitno sem morala dopolniti 30 let, da mi je to uspelo," je po koncu dejala izkušena Belgijka, ki je četrtič igrala v osmini finala Wimbledona. Za mesto v polfinalu se bo 25. nosilka pomerila z Lindo Noskovo. Devetopostavljena Čehinja je po dveh nizih s 6:4, 7:6 premagala lansko zmagovalko OP Avstralije, Američanko Madison Keys.

Jasmine Paolini
Jasmine Paolini
FOTO: AP

Za 21-letnico iz Prerova je to izenačenje najboljšega dosežka na grand slamih, potem ko je le leta 2024 na OP Avstralije igrala v četrtfinalu. "Igrati na tem stadionu je eden najbolj posebnih trenutkov. Tukaj sem lani že igrala, a se ni izšlo tako dobro. Vesela sem, da mi je uspelo, saj je proti Madison vselej zelo težko," je takoj po obračunu dejala Noskova.

"Vedno si govorim, da moram ostati na realnih tleh in se osredotočiti na trenutek. Malce me preseneča, da mi je to tako dobro uspevalo, saj si večkrat predstavljam sebe predaleč v prihodnosti. Upam, da bom takšno igro ponovila tudi v nadaljevanju," je svoj pristop razložila Čehinja. Drugi par v spodnji polovici žreba sestavljata Ukrajinka Kostjuk in Italijanka Paolini.

Elise Mertens
Elise Mertens
FOTO: AP

Ukrajinka tudi v Wimbledonu potrjuje sijajno formo, potem ko je v zadnjem času dobila 20 od 21 obračunov. Polfinalistka OP Francije pred dobrim mesecem dni je s 6:4, 6:4 premagala ameriško presenečenje Ashlyn Krueger. Ukrajinka pred tem nikoli ni napredovala dlje od tretjega kroga na sveti travi, pred nekaj tedni pa je dejala, da bo napravila salto, v kolikor osvoji najprestižnejšo teniško lovoriko ali katerega od drugih turnirjev velike četverice.

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"Zdaj me vsi sprašujejo le še o tem. Še v restavraciji so mi dejali, če lahko napravim salto, ko dobim naslednjo tekmo. Vsem moram nato razlagati, da bom to storila le ob osvojeni lovoriki na grand slamih," je neomajno razlagala po dvoboju proti Krueger. V četrtfinalu jo čaka Paolini, nekdanja finalistka Wimbledona (2024). Slednja je končala pravljico Filipinke Alexandre Eala, ki je na turnirju izločila branilko naslova, Poljakinjo Igo Swiatek.

Madison Keys
Madison Keys
FOTO: AP

Dvoboj Italijanke in Filipinke si je iz častne lože ogledal tudi osemkratni zmagovalec Wimbledona, Švicar Roger Federer. "Rada bi se zahvalila mojemu idolu, Rogerju, ki si je ogledal najin obračun. Ves čas sem si govorila, da moram ostati zbrana, da ne razmišljam le o tem, kako gleda s tribune. Ogledala sem si vse finalne obračune, ki jih je odigral tu v Wimbledonu," je o velikem Švicarju razlagala 30-letna Italijanka.

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Na nov nastop v četrtfinalu, tretjega v karieri, je čakala vse od finala v Wimbledonu pred dvema letoma. Isto leto je igrala tudi v finalu Rolanda Garrosa. "Letošnje leto je bilo zares zahtevno, pravi vrtiljak čustev. Vseeno sem veliko odnesla iz teh težavnih trenutkov. Z ekipo smo trdo garali, vsak dan so me spodbujali in iz tekme v tekmo se počutim bolje. Moja supermoč je, da uživam v tenisu, in ta občutek sem znova našla," je še dodala Paolini.

Flavio Cobolli
Flavio Cobolli
FOTO: Profimedia

V moškem delu tekmovanja si je drugi zaporedni četrtfinale v Wimbledonu zagotovil Italijan Flavio Cobolli. Finalist letošnjega Rolanda Garrosa je v treh nizih s 7:5, 7:6, 6:3 odpravil Avstralca Alexa de Minaura.

Izid, Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov):
- moški, osmina finala:
Flavio Cobolli (Ita/9) - Alex De Minaur (Avs/5) 7:5, 7:6 (4), 6:3;

- ženske, osmina finala:
Marta Kostjuk (Ukr/12) - Ashlyn Krueger (ZDA) 6:4, 6:4;

Jasmine Paolini (Ita/13) - Alexandra Eala (Fil/29) 6:4, 4:6, 6:3;

Linda Noskova (Češ/9) - Madison Keys (ZDA/26) 6:4, 7:6;

Elise Mertens (Bel/25) - Marie Bouzkova (Češ/21) 6:4, 6:4.

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