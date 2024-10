Coco Gauff in Karolina Muchova finalistki Pekinga

Gauffova je v svoj deveti finale v karieri in prvi ameriški v Pekingu po Sereni Williams (2013) napredovala po dveh urah in 21 minutah. Prvi niz je izgubila, v drugem pa je Badosa pretila in bila na pragu dvojnega "breaka".

Zmagovalka lanskega OP ZDA je izkoristila slabšo igro tekmice ob koncu drugega niza, v tretjem pa prevladovala za uvrstitev v drugi finale letošnje sezone. Prvega v Aucklandu na začetku leta je dobila.

Trenutno šesta igralka lestvice WTA, z zmago v finalu bi napredovala na četrto, se bo za naslov v Pekingu pomerila z nekdanjo finalistko OP Francije (2023).

Muchova je v obeh nizih hitro prišla do prednosti odvzema servisa, dvoboj pa je bil sredi prvega niza prekinjen za 14 minut po padcu in lažji poškodbi zapestja Kitajke.

Osemindvajsetletna Čehinja je ostala zbrana in se po uri in 46 minutah prebila v svoj šesti finale. Le enega je doslej dobila, in sicer v Seulu pred petimi leti. Letos je v finalu Palerma izgubila prav proti Zhengovi.

Muchova se v zadnjem letu ukvarja s številnimi poškodbami, zdaj pa letošnja polfinalistka OP ZDA počasi znova prihaja proti vrhu. Na novi lestvici bo tako najmanj 30., s turnirsko zmago, ta bi bila največja v karieri, pa bi napredovala do 22. mesta. Lani septembra je bila najvišje doslej osma.

* Peking, WTA 1000, (8,15 milijona evrov):

- polfinale:

Karolina Muchova (Češ) - Qinwen Zheng (Kit/5) 6:3, 6:4;

Coco Gauff (ZDA/4) - Paula Badosa (Špa/15) 4:6, 6:4, 6:2.