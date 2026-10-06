Coco Gauff tarča rasističnih žaljivk: 'Ni zgolj goljufinja, je tudi lažnivka'

Četrta igralka sveta Coco Gauff je izločila 16-letno domačinko Sun Xinran s 7:5 in 6:1 in se na Kitajskem uvrstila v osmino finala. Toda dvoboj je zaznamoval trenutek ob koncu prvega niza. Gauff je pri izidu 4:5 v prvem nizu servirala za obstanek, ko je Sun po uspešnem udarcu že mislila, da je osvojila točko. Američanka je namreč že prej dvignila roko in prekinila igro, saj je luč na stranskih panelih ob igrišču utripala.

Gauff je nato osvojila naslednje tri točke in izenačila na 5:5, v nadaljevanju dvoboja je bila precej boljša in je do konca izgubila le še eno igro.

Po tekmi je Gauff na družbenem omrežju X pojasnila, kaj se je zgodilo, in poudarila, da je šlo za okoliščino, na katero sama ni mogla vplivati. "To je bila neprijetna situacija, vendar je bila zunaj mojega nadzora. Xinran je izjemno nadarjena igralka. Po koncu dvoboja sem se ji opravičila in popolnoma je razumela," je zapisala Gauff.

Dvaindvajsetletna ameriška igralka pa je opozorila tudi na odzive na družbenih omrežjih. Po njenih besedah je v le nekaj urah prejela veliko rasističnih komentarjev in zasebnih sporočil. "Lahko me ne marate ali se ne strinjate s tem, kar se je zgodilo, vendar me ni treba obmetavati z rasističnimi žaljivkami. Količina rasističnih komentarjev in zasebnih sporočil, ki sem jih prejela v zadnjih nekaj urah, je nora," je zapisala.

Ob koncu je dodala še jasno sporočilo: "Nisem goljufinja in nisem tatica." Gauff se je tako odzvala na očitke nekaterih uporabnikov družbenih omrežij, ki so jo po incidentu obtoževali nešportnega ravnanja. Sama je poudarila, da je šlo za prekinitev zaradi utripajoče luči in da se je po dvoboju tekmici opravičila.