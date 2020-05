Coe se boji, da bodo tekmovanja začela potekati mimo navodil oblasti

V pogovoru za indijski televizijski program WION, ki ga navaja francoska tiskovna agencija AFP, je 63-letni Sebastian Coedejal, da razume frustracije vodilnih mož športnih organizacij in zvez, a da mora pri tem prevladati razum.

"Moramo se držati pravil državnih in lokalnih oblasti ter Svetovne zdravstvene organizacije, a tudi sami moramo sprejemati razumne odločitve. Bojim pa se trenutka, ko bodo različni športi organizirali svoja tekmovanja mimo navodil oblasti,"je dejal Coe.

Špekulacije o olimpijskih igrah 'nimajo smisla'

Nekdanji vrhunski atlet je dejal, da bo njegova zveza sprejemala najboljše odločitve za dobro svojih športnikov. Dotaknil se je še organizacije olimpijskih iger v Tokiu, ki bodo na sporedu prihodnje leto.

"Špekulirati o dogodku, ki je oddaljen več kot eno leto, nima smisla. Upam, da se bo pandemija umirila do te mere, da bodo lahko igre normalno organizirane," je dejal Coe, ki se zaveda, da bo težko izpeljati tudi letošnjo atletsko sezono.

Vsi veliki dogodki v prvem delu sezone so bodisi odpovedani bodisi prestavljeni. Diamantna liga bi se lahko začela šele v avgustu in končala oktobra. Tudi svetovno prvenstvo v Eugenu v ZDA, ki bi moralo potekati leta 2021, so že prestavili na leto 2022 zaradi pokrivanja termina z OI.

'Vsi komaj čakamo'

"Svojim športnikom bi radi dali zagotovila glede koledarja tekmovanj in se ne opirali na namigovanja znanstvenikov in strokovnjakov. Vsak od direktorjev mitingov bo moral sprejeti svojo odločitev glede varne izvedbe tekmovanja. Ne želimo, da se možnost širjenja bolezni poveča," je še dejal Coe.

"Vsi komaj čakamo, da se tekmovanja začnejo. Organizatorji bodo morali biti iznajdljivi in previdni v teh okoliščinah, da zagotovijo varnost tekmovalcev," je še pripomnil Coe.

Kot nekdanji športnik se zaveda, da so tekmovalci odvisni predvsem od velikih mitingov, zato bodo pri WA storili vse, da jim to na varen in inovativen način tudi omogočijo.