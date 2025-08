Coenen najboljši v Flandriji, Pancar po odlični drugi vožnji 11.

Na težki peščeni progi v Lommelu je prvo vožnjo dobil Romain Febvre pred Lucasom Coenenom in Calvinom Vlaandernom ter tako prednost v skupnem seštevku malce povečal pred Coenenom. Takrat je znašala 12 točk.

Toda v drugi vožnji se je ta spet zmanjšala na predhodnih devet točk. Drugo vožnjo je sicer najbolje začel Nizozemec Jeffrey Herlings in si nabral kar zajetno prednost, a v šestem krogu naredil prvo od treh napak, tako da je začel drseti po lestvici.

To sta unovčila tudi najboljša v prvenstvu Fevbre in Coenen, ki sta zavzela prva dva položaja, po napaki Francoza v devetem krogu pa je na čelo prišel Belgijec in tam zelo zanesljivo tudi ostal do konca. Fevbre je bil drugi, tretji pa je bil Italijan Andrea Bonacorsi (Fantic).

Jan Pancar je prvo vožnjo končal na 16. mestu, v drugi pa je bil precej bolj razpoložen in z eno svojih najboljših predstav na peščeni podlagi ves čas napredoval in prišel do šestega mesta. Skupno je bil 11. in prejel novih 20 točk.

Pancar je v razvrstitvi SP zdaj pridobil dve mesti in je 12. z 246 točkami, Fevbre ima na vrhu 734 točk, Coenen je pri 725, tretjeuvrščeni Nizozemec Glenn Coldenhoff (Fantic) pa je že daleč zadaj s 534.

Najboljši slovenski dirkač Tim Gajser je zaradi okrevanja po poškodbi in operaciji izpustil še deveto dirko zapovrstjo, predvidoma se bo vrnil čez 14 dni na Švedskem. Kljub temu je še vedno skupno deseti s 305 točkami.