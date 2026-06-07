Coenenu prva vožnja v Kegumsu, Gajser peti, Pancar 14.

Na mivkasti podlagi v Kegumsu je pričakovano prevladoval Lucas Coenen, ki je kljub težavam s sklopko vodil od starta do cilja in še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.
Mladi Belgijec je v dosedanjem poteku sezone zbral 379 točk. Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) je bil v prvi vožnji tretji in zaostaja 37 točk. Drugo mesto v prvi vožnji je pripadlo še enemu specialistu za mivkasto podlago, Nizozemcu Kayu de Wolfu (Husqvarna).
Tim Gajser je imel po kvalifikacijah sedmo najboljše izhodišče, po startu pa je v prvem krogu vozil na osmem. Nato je hitro pridobil dve mesti, nato še eno, višje pa zavoljo velikega zaostanka ni mogel.
Ciljno črto je s 35 sekundami zaostanka prečkal kot peti in osvojil novih 16 točk v seštevku. Zdaj ima 276 točk in ostaja na četrtem mestu.
Jan Pancar je bil po startu pri repu uvrščenih na 19. mestu med 26 dirkači, v nadaljevanju pa je pridobival in na koncu zasedel solidno 14. mesto na podlagi, ki mu ne ustreza najbolj. Skupno je Pancar ostal na 17. mestu, v sezoni je zbral 68 točk.
Druga vožnja v Kegumsu bo na sporedu ob 16.15.
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