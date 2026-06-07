Coenenu prva vožnja v Kegumsu, Gajser peti, Pancar 14.

Na mivkasti podlagi v Kegumsu je pričakovano prevladoval Lucas Coenen, ki je kljub težavam s sklopko vodil od starta do cilja in še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

Mladi Belgijec je v dosedanjem poteku sezone zbral 379 točk. Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) je bil v prvi vožnji tretji in zaostaja 37 točk. Drugo mesto v prvi vožnji je pripadlo še enemu specialistu za mivkasto podlago, Nizozemcu Kayu de Wolfu (Husqvarna).

Tim Gajser je imel po kvalifikacijah sedmo najboljše izhodišče, po startu pa je v prvem krogu vozil na osmem. Nato je hitro pridobil dve mesti, nato še eno, višje pa zavoljo velikega zaostanka ni mogel.