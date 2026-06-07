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Coenenu prva vožnja v Kegumsu, Gajser peti, Pancar 14.

Riga, 07. 06. 2026 16.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tim Gajser

Belgijec Lucas Coenen (KTM) je zmagovalec prve vožnje velike nagrade Latvije v svetovnem prvenstvu motokrosistov v razredu MXGP. Tim Gajser (Yamaha) je zasedel peto mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) pa je bil 14.

Na mivkasti podlagi v Kegumsu je pričakovano prevladoval Lucas Coenen, ki je kljub težavam s sklopko vodil od starta do cilja in še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

Mladi Belgijec je v dosedanjem poteku sezone zbral 379 točk. Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) je bil v prvi vožnji tretji in zaostaja 37 točk. Drugo mesto v prvi vožnji je pripadlo še enemu specialistu za mivkasto podlago, Nizozemcu Kayu de Wolfu (Husqvarna).

Tim Gajser je imel po kvalifikacijah sedmo najboljše izhodišče, po startu pa je v prvem krogu vozil na osmem. Nato je hitro pridobil dve mesti, nato še eno, višje pa zavoljo velikega zaostanka ni mogel.

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Ciljno črto je s 35 sekundami zaostanka prečkal kot peti in osvojil novih 16 točk v seštevku. Zdaj ima 276 točk in ostaja na četrtem mestu.

Jan Pancar je bil po startu pri repu uvrščenih na 19. mestu med 26 dirkači, v nadaljevanju pa je pridobival in na koncu zasedel solidno 14. mesto na podlagi, ki mu ne ustreza najbolj. Skupno je Pancar ostal na 17. mestu, v sezoni je zbral 68 točk.

Druga vožnja v Kegumsu bo na sporedu ob 16.15.

mxgp motokros gajser herlings coenen panacar

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24ur.com Coenen najboljši v Flandriji, Pancar po odlični drugi vožnji 11.
24ur.com Gajser sedmi, Pancar 14. v Teutschenthalu, zmaga Coenenu
24ur.com Gajser četrti v kvalifikacijah Turčije, Pancar deseti
24ur.com Coenen zmagovalec na Finskem, Pancar 18.
24ur.com Gajser šesti v kvalifikacijah, Pancar 11.
24ur.com Pancar 17. v kvalifikacijah na Finskem, najboljši Coenen
24ur.com Prado zmagovalec v domačem Lugu, Gajser četrti
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