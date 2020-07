Cokan je celjska rokometna prihodnost

Cokan se je v prejšnji, skrajšani sezoni pridružil članski ekipi ob poškodbi Gala Marguča in odlično izkoristil priložnost. Blestel je predvsem z neverjetno natančnostjo, saj je dosegel 21 zadetkov ob le 25 strelih (84-odstotna uspešnost). Pred tem je bil del mladinske ekipe, za katero je na 14 tekmah dosegel 106 zadetkov (7,6 zadetka na tekmo). V novi sezoni bo tako dodatno zaostril konkurenco na položaju desnega krila, kjer mu bosta družbo delala že omenjeni Marguč in Domen Novak. "Zelo vesel in ponosen sem na priložnost, ki sta mi jo zaupala klub in strokovno vodstvo. Podpis pogodbe do leta 2024 je zame potrditev dobrega dela v preteklih letih in motivacija za prihodnost. Trudil se bom na vsakem koraku, na in zunaj rokometnih igrišč, da upravičim ponujeno zaupanje ter da bom zgled vsem mladim, ki prihajajo za menoj. Čaka me še veliko trdega dela in dokazovanja, da pridem na najvišjo možno raven. Z nestrpnostjo pričakujem začetek treningov in novo sezono, ki bo zagotovo zelo zanimiva," je ob sklenitvi sodelovanja za uradno spletno stran povedal Cokan.