Navijači ob vzponu na prelaz Loze v pričakovanju slovenskega triumfa

Vsi pričakujejo, da se bo vihar razbesnel v zadnjih kilometrih etape, ko je naklon na nekaterih mestih tudi več kot 20-odstoten. Morda bomo celo videli dvoboj "mož na moža" med dvema - do tega trenutka - najboljšima kolesarja na letošnji francoski pentlji. O tem ni dvoma. Slovenski prevladi prikimavajo vsi. Že ko smo se z avtomobilom peljali na vrh vzpona, so številni navijači, pa čeprav vsi niso prihajali iz Slovenija, navdušeno vzklikali: "Roglič, Pogačar!". Prav ta dvojica je poskrbela, da Slovenijo v Franciji danes poznajo prav vsi.

Zgodovinski prvi vzpon dirke po Franciji na prelaz Loze in še bolj zgodovinski dvoboj Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja v živo spremljajo številni slovenski navijači. Mnogi izmed njih so dopoldanske ure zatišja izkoristili tudi za vožnjo na že omenjeni prelaz, prav vsi pa v en glas zagotavljajo: "Kolesarje čaka pravi pekel, a končal se bo zmagoslavno."

Zdi se tudi, da so kolesarji, ki so krojili vrh dirke v prejšnjih letih, bolj ali manj preteklost. Kot da bi bili lanski uspehi prvega domačega ljubljencaJuliana Alaphilippaže pozabljeni, so napisi na in ob cesti, ki vodi na prelaz Loze, tako kot sama dirka, v znamenju naših kolesarskih asov. Letošnji šov sta pač ukradla slovenska kolesarska bisera, lokalni navijači pa se očitno le privajajo na to.

"Veliko Francozov je šele zdaj spoznalo oziroma zvedelo za Slovenijo. Veliko jih sicer tega ne odobrava, ker ima vsak svojega favorita in ker je razvrstitev taka, kot je," nam je povedal eden od slovenskih navijačev, ki je odhod na Tour načrtoval vse od lanske Vuelte, ko je Roglič Sloveniji privozil prvo tritedensko etapno dirko v zgodovini, tedaj 20-letni Pogačar pa je končal kot tretji.

Po izjavah sodeč se sicer zdi, da slovenski del občinstva, zbranega ob trasi, končno zmago nekoliko bolj privošči izkušenejšemu Rogliču, ki ima v zadnjih kilometrih etape z naskokom največ podpore. "Pogačar je mlad in bo še imel čas,"pravijo navijači. A danes ne bodo odločala leta. Odločale bodo noge, doslej sta najbolj razpoložene imele prav že večkrat omenjena Slovenca. Naj bo temu tudi tokrat tako, pa naj zmaga najboljši.