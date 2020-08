Colbrelliju druga etapa dirke La Route d'Occitanie

Zvezdnika Kolumbijec Egan Bernalin Britanec Chris Froome, aktualni in nekdanji večkratni zmagovalec Toura, sta tudi tokrat prišla v cilj v glavnini, Bernal v ospredju (12. mesto), Froome pa v ozadju.

V skupnem seštevku vodi Coquard, Colbrelli na drugem mestu zaostaja dve, Italijan Elia Vivinanina tretjem pa deset sekund. Bernal je z zaostankom 16 sekund na 12. mestu.

Zmagovalec štiridnevne dirke, na kateri ni bilo slovenskih tekmovalcev, bo bržkone znan v ponedeljkovi tretji etapi, ki bo vsebovala tri zahtevne vzpone, končala se bo z vzponom na prelaz Beyrede.

Zanimivo bo videti, v kakšni formi so na klancih favoriti, z Bernalom in Froomom naj bi se borili FrancozThibaut Pinot, KolumbijecMiguel Angel Lopez, Avstralec Richie Porte, Nizozemec Bauke Mollema in najbrž še kdo od manj znanih tekmovalcev.