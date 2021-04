Colbrelliju etapa, Dennis še vedno vodilni po Romandiji

Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Romandiji. Kolesar, ki je prišel do prve zmage v sezoni, je na 164 kilometrov dolgi razgibani preizkušnji med La Neuvillom in Saint-Imierjem v ciljnem sprintu ugnal Avstralca Patricka Bevina in Švicarja Marca Hirschija. Skupno še vodi Avstralec Rohan Dennis.

Na razgibani etapi je bilo sprva nekaj kolesarjev v begu, kot zadnji je ostal v ospredju Estonec Rein Taaramäe, ki pa ga je glavnina ujela 21 kilometrov pred ciljem oziroma pred zadnjim vzponom. Potem pa se je odcepila skupina približno 30 kolesarjev, vključno z vodilnimi, ki so skupaj pripeljali do cilja, v sprintu pa je bil nato najmočnejši Colbrelli, sicer moštveni kolega edinega Slovenca na dirkiJana Tratnika, ki je tokrat ostal v ozadju. Ciljno črto je prečkal kot 75. s 7:01 minute zaostanka. icon-expand Sonny Colbrelli FOTO: AP V skupnem seštevku je trojček vodilnih iz ekipe Ineos razbil Bevin (Israel Start-Up Nation), ki je po novem drugi za Dennisom in zaostaja osem sekund. Po devet sekund pa zaostajata Ineosova BritanecGeraint Thomas in Avstralec Richie Porte ter po novem tudi današnji zmagovalec Colbrelli. Hirschi je šesti z enajstimi sekundami zamude. Tratnik je s skupno šestega zdrsnil na 67. mesto, zaostaja pa 7:14 minute. V petek kolesarje čaka 168,7 kilometra vožnje v okolici Estavayerja.