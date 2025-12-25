Colin Jackson: Od svetovnega rekorderja do ambasadorja upanja

Atletski dosežki in status ikone

Colin Jackson se je med letoma 1992 in 1994 trikrat zapored povzpel na vrh svetovne lestvice. Bil je dvakratni svetovni prvak na 110 m z ovirami (1993 in 1999) in kar štirikrat nepremagljiv na evropskih prvenstvih (1990, 1994, 1998, 2002). Leta 1994 je dosegel edinstven dosežek, ko je na evropskem dvoranskem prvenstvu osvojil zlati medalji tako v teku na 60 m kot na 60 m z ovirami. Njegov svetovni rekord na 110 m z ovirami (12,91 sekunde, postavljen leta 1993 v Stuttgartu) je veljal neverjetnih 13 let. V POPkastu je razkril, da je bil po osvojitvi naslova in rekorda sprva jezen sam nase, ker mu to ni uspelo leto prej na olimpijskih igrah v Barceloni. Za svoje dosežke in dolgo 18-letno kariero ga je Britanski imperij odlikoval z nazivi MBE (1990), OBE (1999) in CBE (2003).

Od heroja do ničle in nazaj: bitka z depresijo

Kljub vsemu sijaju se je Jackson soočil z eno najtežjih preizkušenj leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni. Kot favorit za zlato medaljo je v prvem krogu zlahka opravil s konkurenco. Bil je tako samozavesten in prepričan v svoj uspeh, da se pred drugim krogom kljub opozorilom svojega trenerja ni zadostno pripravil. Sledila je poškodba in zgolj sedmo mesto v finalu. Priznal nam je, da je naredil "katastrofalno napako v presoji", po kateri je padel v globoko depresijo. Potreboval je leto dni, da se je vrnil na pota slave, tako želene zlate medalje na olimpijskih igrah pa ni nikoli osvojil. Njegovo sporočilo vsem, ki se spopadajo z depresijo, je jasno: ključna stvar je pogovor.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Gost novega POPkasta je bil Colin Jackson, mednarodni športni direktor Red Bull: Wings for Life Damjan Žibert

Po upokojitvi se je Jackson spopadel tudi z osebnimi zdravstvenimi težavami – degenerativnim genetskim stanjem, ki mu je povzročalo stalne bolečine in strah pred invalidskim vozičkom. Poudarja pa, da mu je zdravljenje z matičnimi celicami pomagalo, da se danes zjutraj počuti "neverjetno" in brez bolečin, kar ga spominja na življenje pred 20 ali 30 leti. Leta 2017, pri 50 letih, je tudi javno priznal, da je gej, kar je storil v upanju, da bo s tem pomagal drugim in okrepil svoj status vzornika, ki presega atletiko.

Dobrodelnost in projekt Wings for Life

Jacksonova druga kariera je prav tako uspešna – že več kot 20 let deluje kot komentator in strokovnjak za atletiko pri BBC-ju, uspešno pa se posveča tudi dobrodelnosti. Je soustanovitelj in vodja kampanje Go Dad Run, ki je bila ustanovljena leta 2013 z namenom zbiranja sredstev za organizacijo Prostate Cancer UK. To je zanj osebna stvar, saj poudarja, da je rak prostate prizadel dva njegova strica. Jackson je tudi član usmerjevalnega odbora za Sport Relief in mednarodni ambasador za UNICEF.

