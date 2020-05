Colin Kaepernick nudi pravno pomoč protestnikom v Minneapolisu

Colin Kaepernick se je v petek vnovič odzval na dogodke v Minneapolisu, kjer po smrti 46-letnega Georgea Floyda vladajo izredne razmere. Kaepernick je obljubil finančno pomoč tistim, ki se bodo morali zaradi udeležbe na protestih zagovarjati na sodišču. Kaepernick je pomoč obljubil prek svoje dobrodelne organizacije Know Your Rights Camp, ki zagovarja izobraževanje in krepitev mladih v temnopolti skupnosti ter razvoj nove generacije vodij.

"V boju za osvoboditev so vedno povračilni udarci. Moramo zaščititi naše Borce za pravico (Freedom Fighters, op. a.)," je na Twitterju in Instagramu objavil Kaepernick. "Ko civiliziranost privede do smrti, potem je edina logična reakcija upor. Kričeči pozivi k miru bodo deževali, ko pa se bo to zgodilo, bodo padli na gluha ušesa, ker je vaše nasilje privedlo do tega upora. Imamo pravico, da vrnemo udarec!"

Lotil se ga je tudi Trump

Floyd, ki je prav tako temnopolt, je v ponedeljek umrl po tem, ko je belopolti policist na njegovem vratu klečal več kot osem minut in ni uslišal obupanih klicev, da mu dovoli priti do zraka. Policist se ni ozrl niti na pozive očividcev, ki so dogodek posneli. Policista Dereka Chauvinaso s tremi kolegi, ki umrlemu niso pravočasno pomagali, že odpustili, Chauvina pa v petek tudi aretirali. Okoli njegove hiše so policisti postavili živi ščit, spopadi pa so se preselili na več koncev mesta, medtem ko se protesti vrstijo na vseh koncih države.

To je bila sicer še ena v seriji smrti temnopoltih ameriških državljanov, ki na policijsko nasilje opozarjajo že več desetletij. Kaepernick, ki so mu v bran sicer stopili tudi znani rojaki, kot je denimo košarkar Los Angeles Lakersov LeBron James, je izgubil službo, ko je še kot podajalec NFL-kluba San Francisco 49ers leta 2016 začel klečati med ameriško himno. Takrat se ga je ostro lotil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je protestnikom ‒ nekateri so namreč začeli ropati trgovine ‒ tokrat zagrozil, da bo "plenjenju sledilo streljanje". Ker naj bi objava poveličevala nasilje, je njegovo objavo skrilo celo družbeno omrežje Twitter, s katerim je Trump sicer v zadnjem času na bojni nogi.