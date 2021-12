Colorado drugič zapovrstjo s sedmico

Dvoboj zelo razpoloženih ekip je odločil juriš gostov v drugi tretjini, ko so zabili kar pet golov. Newyorčani so po prvih 20 minutah vodili z 2:1, nato pa je Colorado pobegnil in predčasno odločil srečanje.

Najbolj se je ob zmagi izkazal Nazem Kadri s tremi točkami (gol in dve podaji). Slednji je zdaj četrti strelec lige s 34 točkami. Še štirje igralci Plazov so ponoči vknjižili po dve točki, po dva gola pa sta dosegla Logan O'Connor in Mikko Rantanen.

"Všeč mi je bilo nekaj stvari v napadu," je skromno priznal trener Plazov Jared Bednar. "Spet streljamo proti vratom, ko prihajamo v nevarna območja. Tudi igra s hokejistom več na ledu je delovala kar dobro. Večino časa sem bil zadovoljen z našim napadom," je razložil Bednar.

Tako kot O'Connor pa ni bil zadovoljen z obrambo. "Naš napad je na zadnjih dveh tekmah deloval, naša obramba na drugi strani nekoliko manj," je dejal 25-letni hokejist iz Calgaryja, potem ko je njegovo moštvo na zadnjih treh tekmah prejelo 13 golov, a jih zabilo 19.

Colorado je sicer dobil deset od zadnjih 13 tekem in skupaj dosegel kar 69 golov, Rangersi pa so izgubili prvič po sedmih zaporednih zmagah. V zahodni konferenci je Avalanche napredoval na peto mesto, New York pa v vzhodni ostaja četrti, vsega točko za vodilno Florido.

Mesto za Coloradom so na zahodu Vegas Golden Knights. Ti so po preobratu v zadnji tretjini v domači dvorani prišli do zmage s 5:4 proti Dallas Stars. Ti so vodili s 3:1 in 4:2, v zadnjih desetih minutah pa so zlati vitezi zadeli trikrat. Na gol razlike je domače približal Mike Amadio, v 15. minuti zadnje četrtine je izenačil Mark Stone, vsega 67 sekund kasneje pa je za zmago zadel še Max Pacioretty.

Vancouver Canucks so pod vodstvom novega trenerja Brucea Boudreauja dosegli še drugo zaporedno zmago. Po kazenskih strelih so bili v domači boljši od Boston Bruins z 2:1. Pod zadetka sta se v rednem delu vpisala Brock Boeser v drugi tretjini za domače in Patrice Bergeron v tretji za goste. Kazenska strela sta za Canucks izkoristila J. T. Miller in Bo Horvat.

New Jersey Devils so v domači dvorani s 3:0 ugnali Philadelphia Flyers. Dvoboj ekip, ki sta pred tem na zadnjih 20 tekmah skupaj zabeležili le dve zmagi, je odločila druga tretjina, v kateri so hokejisti New Jerseyja zabili dva gola in tlakovali pot do tretje zmage na zadnjih 12 tekmah. Philadelphia je doživela še deseti poraz v nizu.

Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja bodo igrali v noči na petek proti Dallasu.