Borna Ćorić do največje zmage v karieri

Ćorić se zaveda, da mora zdaj najprej spočiti telo. "Za menoj je fizično zelo naporen teden. Na turnir sem prišel z veliko, veliko, veliko treningi, nato pa odigral pet težkih dvobojev zaporedoma v nekaj dneh. Zdaj se moram spočiti in pripraviti za odprto prvenstvo ZDA," je še dejal Ćorić. Za svojo drugo zmago nad Stefanosom Cicipasom v treh medsebojnih obračunih je tokrat Hrvat potreboval uro in 57 minut; leta 2018 je v Rimu predal dvoboj, leta 2020 pa v New Yorku Cicipasa ugnal v tretjem krogu OP ZDA. "Nazadnje dvakrat si me 'brcnil v rit'. Že večkrat si dokazal, da si vrhunski igralec. Prikazal si neverjetno vrnitev po poškodbi," je dejal Cicipas tekmecu na podelitvi trofeje in pohvalil tudi Čorićevo pot do naslova v Cincinnatiju, ki je vključevala zmage nad Špancem Rafaelom Nadalom, Britancem Cameronom Norriejem in Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimejem.

Grk je dodal, da sam še naprej lovi prvo zmago na trdi podlagi, potem ko je izgubil vseh šest finalov doslej. "To je res zanič. A še vseeno upam, da mi bo nekoč uspelo," je dejal Cicipas, ki bo kljub porazu na novi teniški lestvici pred OP ZDA s sedmega napredoval na peto mesto.

Izid, Cincinnati, masters ATP (6.971.275 dolarjev):

- finale:

Borna Ćorić (Hrv) - Stefanos Cicipas (Grč/4) 7:6 (0), 6:2.