Cornejo zmagovalec četrte etape, Mulec 17.

Drugi slovenski udeleženec dirke Simon Marčič, ki po težavah v drugi etapi, ko ni prišel do cilja, vozi le še na posamičnih etapah, ne more pa več loviti skupne uvrstitve, je četrto etapo končal na 52. mestu. Jose Ignacio Cornejo je tekmece ugnal za skoraj tri minute, najbližje je bil Američan Ricky Brabec (Honda), tretji pa Argentinec Kevin Benavides (KTM). Čilenec pa je tudi prevzel skupno vodstvo, kjer ima zdaj minuto in 15 sekund naskoka pred Rossom Branchem iz Bocvane (Hero Motorsports), tretji pa je Brabec.

Toni Mulec je v zadnjih etapah stabiliziral svoje predstave, tako da je po 20. in 14. mestu danes še tretjič končal med najboljšo dvajseterico. Tudi skupno pa je zdaj že na mestih, ki jih je pred odhodom v Savdsko Arabijo označil kot osnovni cilj - prvih 20. Trenutno je na 19. mestu, za najboljšim zaostaja uro in 23 minut. "Danes je bil visok ritem, navigacija pa spet zelo zahtevna, zato smo vsi kar precej izgubljali. Enkrat sem iskal kontrolne točke z bratoma Benavides, drugič z Barredo, danes ni šlo nikomur čisto po načrtu, razen seveda najboljšim. Takole na pamet bi rekel, da sem naredil kakšne tri malo bolj konkretne napake - spet lepa šola za naprej. Najtežje danes je bilo dirkanje na prostranih planotah, kjer se vidi nešteto črt in se je zato zelo težko orientirati, organizator pa je točno na ta mesta poskril največ kontrolnih točk," je bil po opravljeni etapi zadovoljen Mulec.