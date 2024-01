Corneju sedma etapa Dakarja, Mulec 14.

Čilski dirkač Ignacio Cornejo je prišel še do tretje zmage na letošnji dirki. Etapo sta na drugem in tretjem mestu končala Argentinca Luciano Benavides (Husqvarna) in Kevin Benavides (KTM). Današnji zmagovalec sicer ni povsem na vrhu skupnega seštevka, saj je na tretjem mestu, kjer zaostaja slabih sedem minut za Američanom Rickyjem Brabcem (Honda). Ta je bil danes v etapi peti, v primerjavi s čilskim tekmecem je danes izgubil sedem minut. Drugi skupno pa je Ross Branch iz Bocvane (Hero), ki ima le sekundo zaostanka.

Dobre nastope nadaljuje tudi slovenski motociklist Toni Mulec. Po prosti soboti, ko so imeli udeleženci dirke edini dan premora, je nadaljeval v slogu zadnjih etap, ko se je uvrščal v prvo dvajseterico. Danes je etapo končal na 14. mestu z dobrimi 22 minutami zaostanka za zmagovalcem, kar mu je prineslo izboljšanje položaja v skupnem seštevku, kjer je zdaj prav tako 14. mestu in za vodilnim zaostaja dve uri in 20 minut.

"Teren je bil zelo raznolik, od sotesk do sipin do hitrih ravnin, bilo je vsega za motoriste specialiste vseh disciplin, navigacija pa peklenska. Na trenutke se mi je zdelo, da dirkam v labirintu. Ko sem končno ujel dober ritem, sem padel v skupino tekmovalcev, s katerimi smo se nato skupaj izgubljali, skupaj dirkali in eden drugemu ovirali pot. Zadovoljen sem, da se počasi in vztrajno pomikam po lestvici navzgor," je Mulec ocenil dogajanje na sedmi etapi.