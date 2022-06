Cornet: V Parizu so (zavestno) igrali tudi okuženi

"Nismo se samotestirale, da ne bi zašle v težave, imele smo tihi dogovor, da o tem z mediji ne govorimo. Od turnirja se je zaradi okužbe poslovila Barbora Krejčikova, zagotovo pa bi se mogla še kakšna. Praktično smo vse imele simptome, nelagodje v grlu, povišano temperaturo ... Igrale pa smo, kot da je vse normalno. Nekatere igralke so nosile masko, najbrž so vedele, da so okužene," je izjavo Francozinje povzela spletna stran tennis.com.

Cornetova se je po burnih reakcijah še enkrat oglasila in dejala, da je bila njena izjava vzeta iz konteksta: "Rekla sem, da sem samo sumila na slučaje covida, a da nisem imela nobenih dokazov."

Kot piše tennis.com, je obtožba o popolni epidemiji najbrž pretirana, saj obstaja veliko drugih bolezni, ki povzročajo podobne simptome, in če so se igralci res tiho strinjali, da se izognejo samotestiranju, potem je težko vedeti, s čim se je vsak od njih spopadal. Nekaj igralk se je vendarle poslovilo, tako da popolnega dogovora o molku s strani igralcev vendarle ni bilo.