Cornhole Slovenija v evropskem vrhu

Sobota je bila ključna za slovensko reprezentanco na ekipnem evropskem prvenstvu. Za Slovenijo so nastopili: Roman Elsne r, Goran Milićević, Jaka Lebar, David Ramovž, Domen Grašič in Primož Rudolf, selektor ekipe je bil Jaka Lebar. V tem delu je sodelovalo devet reprezentanc, ki so v razvrstilnem delu odigrale osem tekem, kjer se je vsaka ekipa pomerila z vsako. V zaključni del tekmovanja (polfinale in finale) so se uvrstile najboljše štiri ekipe. Prvo mesto je osvojila Nemčija, Slovenija je bila druga, Hrvaška tretja, četrto mesto pa je pripadlo Slovaški.

V polfinalu so Nemci premagali Slovaško, medtem ko je Slovenija po napetem dvoboju premagala Hrvaško in se uvrstila v veliki finale. Format finala je bil nekoliko spremenjen – običajno se najprej odigrata dve posamični tekmi, nato tekma dvojic, tokrat pa je druga tekma pripadla dvojicam. Slovenija je povedla z zmago Romana Elsnerja nad Nemcem Ricom Krullom. V drugi tekmi dvojic sta Slovenijo zastopala David Ramovž in Domen Grašič ter po napeti igri proti močnima Nemcema (Guni Reitz in Denis Kooter) dosegla ključno zmago, s čimer je Slovenija postala evropski prvak že z dvema zmagama. Za piko na i so Slovenci odigrali še tretjo tekmo, v kateri je Goran Milićević premagal Hendrika Kranza, in slavili s končnim rezultatom 3:0.

Nedelja je bila namenjena tekmovanju dvojic, v katerem je sodelovalo 48 parov. Slovenijo so zastopali trije pari:

- Jaka Lebar in Primož Rudolf sta se uvrstila na 16. mesto,

- Domen Grašič in David Ramovž sta zasedla odlično 5. mesto,

- Roman Elsner in Goran Milićević pa sta osvojila 4. mesto.