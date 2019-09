Correo tri tedne po grozljivi nesreči prebudili iz umetne kome

"Gre za zelo dobre novice in velik korak v pravi smeri, a je še vedno v bitki s časom. Njegovo stanje ni več kritično, je pa še vedno resno, je šibek in občutljiv," je zapisal agent 20-letnega dirkača. Juan Manuel Correa je bil udeležen v hudi prometni nesreči na dirki formule 2 v Belgiji na dirkališču Spa Francorchamps, v kateri je umrl francoski dirkač Anthoine Hubert. Ameriško-ekvadorskega dirkača so najprej zdravili v Liegeu, nato so ga premestili v London, na oddelek za intenzivno nego, ki je specializiran za poškodbe dihal. V nesreči je utrpel zloma obeh nog in poškodbo hrbtenice, kot posledico hudih poškodb je dobil tudi akutni respiratorni distresni sindrom.

Hubert je ob izhodu iz Eua Rougea izgubil oblast nad svojim dirkalnikom, trčil v zaščitno ogrado, nato pa je vanj s hitrostjo več kot 300 kilometrov na uro trčil Correa.