Čotar v Koper, Šimon prevzel Ljubljano

Po odhodu Bojana Čotarja v Koper so pri Ljubljani njegovo mesto nadomestili z nekdanjim trenerjem Ajdovščine, Romanom Šimonom. Slednji je nekdanji rokometaš Prul, Velenja, Škofje Loke, Ivančne Gorice in tudi avstrijskega Ferlacha. V trenerski karieri je vodil Kozino, Ig, nazadnje pa rokometaše Ajdovščine. "Na polovici sezone se redko zgodijo prestopi, vendar je bilo veliko stvari, ki so me v to odločitev prepričale. Kljub odločitvi mi je bilo težko zapustiti Ajdovščino, saj smo imeli postavljene določene cilje, zagotovo smo bili na pravi poti in ni mi bilo lahko zapustiti nedodelane načrte. Težko izrazim točne občutke. Veseli me, da smo se že dobili z ekipo, da se bolje spoznamo. Osnovno je, da se kot trener povežem z zasedbo in da najdemo skupno nit. Zelo pomembna je komunikacija in kolektivni odnos. Naš cilj je jasen, naša motivacija je boj za obstanek v prvi ligi, močno bomo težili k temu rezultatu. S pozitivnim odnosom in zbranim razmišljanjem bomo šli naprej, tako bomo na koncu lažje analizirali, kaj vse smo dosegli," je ob podpisu pogodbe povedal Šimon.