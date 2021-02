Celjski rokometaši po hudem boju izgubili proti Barceloni

Celjski rokometaši so pred dvobojem proti tradicionalnim tekmecem iz Barcelone optimistično napovedovali zmago. V prvi polovici tekme je kazalo, da lahko uresničijo svoj drzen načrt, saj so imenitne tekmece s Pirenejskega polotoka na trenutke povsem zasenčili in si priigrali tri gole prednosti (14:11). V drugi polovici dvoboja jim niso bili kos, po hudem boju so v prelomnih trenutkih dvoboja malenkostno popustili in doživeli deveti poraz v skupinskem delu, medtem ko je Barcelona tudi na svojem trinajstem dvoboju osvojila obe točki.

Izbranci trenerja Tomaža Ocvirka so se brez strahu spustili v boj z devetkratnimi zmagovalci evropske Lige prvakov. Na domačem igrišču so se borili kot levi, po fanatični predstavi v obeh smereh igre pa so bili vseskozi v vodstvu, ki je v prvi polovici tekme vseskozi znašal od enega do največ treh golov. V začetku drugega polčasa so zmagovalci najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini iz leta 2004 izgubili niti igre, kar so Katalonci, kjer igrajo tudi trije slovenski reprezentanti Jure Dolenec, Domen Makuc in Blaž Janc znali izkoristiti.

V uvodnih minutah drugega polčasa so naredili delni izid 5:0 in zaostanek enega gola iz začetka drugega polčasa pa spremenili v vodstvo za štiri zadetke. Celjani po zaostanku s 17:21 niso vrgli puške v koruzo. Vratar Miljan Vujović je nanizal nekaj čudežnih obramb, kar je še bolj podžgalo njegove soigralce v polju, ki so v 45. minuti izid izenačili, minuto kasneje pa po golu Žige Mlakarja znova vodili s 26:25.

Do konca dvoboja se je v mestu grofov odvijal ogorčen in izenačen boj. V 56. minuti je bila tekma povsem odprta (29:29), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so imenitni Katalonci vendarle zaigrali tako kot znajo. Po izključitvi Mlakarja so dobro minuto pred koncem povedli z 31:29 in jasno je bilo, da bosta točki odšli v Katalonijo. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Domen Novak s sedmimi goli, Veron Načinović je dosegel pet zadetkov, vratar Vujović pa je zbral 14 obramb.

Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 2. marca, ko bo gostovala v Kielu, dva dni kasneje pa še v Aalborgu.