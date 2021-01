Črn konec relija Dakar: umrl francoski dirkač Cherpin

Dvainpetdesetletni Pierre Cherpin je padel v sedmi etapi Dakarja od Haila do Sakake. Hudo si je poškodoval glavo, zlomil rebro in predrl pljuča. Pozneje je bil ob prihodu v bolnišnici v umetni komi, v petek pa je umrl med prevozom z zdravniškim letalom iz Džide v Francijo. Cherpin je sicer nastopal na četrtem reliju Dakar (2009, 2012, 2015), večjih uspehov pa ni dosegel.

"Sem amater. Na Dakar ne prihajam, da bi zmagal ali stal na stopničkah, temveč da nekaj doživim, da vidim deželo, ki je sicer ne bi mogel nikoli izkusiti," je pred letošnjo izdajo relija za spletno stran tekmovanja dejal 52-letnik.

Postal je prva smrtna žrtev letošnjega Dakarja, na lanskem sta se smrtno ponesrečila motociklista Portugalec Paulo Goncalvesin Nizozemec Edwin Straver. Skupno je v vsej zgodovini Dakarja umrlo 30 tekmovalcev, največ, 22, med motociklisti.

Petkova etapa zadnja na letošnjem reliju

V petek se bo vzdržljivostni reli Dakar tudi končal. Naporna preizkušnja za dirkače na dveh in štirih kolesih je letos drugič potekala v tej državi, zaključila pa se bo z 12. etapo s ciljem v Džidi. V najboljšem položaju za zmagi sta Francoz Stephane Peterhanselmed avtomobilisti in Argentinec Kevin Benavidesmed motociklisti. Na reliju tudi letos nastopa slovenski dirkač. Simon Marčičje do predzadnjega dne uspešno premagoval pasti različnih podlag v tej veliki državi, zaradi katerih so številni njegovi tekmeci že odstopili.

"Enajsta etapa je bila zelo težka, najprej kamnita, na koncu je bilo sto kilometrov sipin. Zaradi težav z zračno blazino sem izgubil veliko časa, sem pa zadržal peto mesto v svoji kategoriji in upam, da bo tako ostalo tudi na koncu," je po predzadnji etapi dejal Marčič.

Skale ostre in nepredvidljive

"Upam, da bo čim več sipin in čim manj skal. Te so tu ostre in nepredvidljive," si je pred zadnjim dejanjem relija zaželel Mariborčan, ki je skupno na 36. mestu, peti pa v kategoriji originals, kjer dirkači nimajo pomoči ekip.

Med tovarniškimi dirkači pa sta v najboljšem položaju Peterhansel in Benavides. Francoz, ki lovi že skupno 14. zmago na teh dirkah, ima pred prvim zasledovalcem Katarcem Naserjem Al Atijahomdobrih 15 minut prednosti, pri motociklistih pa bo Benavides branil štiri minute in 12 sekund naskoka pred Britancem Samom Sunderlandoms KTM. Dirkači bodo prevozili še 447 km od Janbuja do Džide, v katerih bo še zadnjih 200 km hitrostnih preizkušenj na Dakarju 2021.