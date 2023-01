Črnogorcem vrniti za bolečo zaušnico z lanskega evropskega prvenstva

Žalostni obrazi slovenskih reprezentantov po petkovem porazu s Furijo so povedali vse. Toda odločenost, da že dva dni pozneje znova pokažejo svoj pravi obraz v boju za morebitno uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu, vliva upanje, da bomo spremljali bojevito in prepoznavno igro Zormanovih varovancev proti tekmecu, ki v dozdajšnjem delu turnirja ni izstopal po ničemer.

To se sprašujejo vsi, ki jim slovenska rokometna reprezentanca na koncu dneva nekaj pomeni. Po zadnjem porazu s Španijo so naši rokometaši izgubili vse možnosti za uvrstitev med osem najboljših reprezentanc na letošnjem svetovnem prvenstvu, a želja, da bi si z današnjo zmago nad Črno goro vendarle uspeli priigrati olimpijske kvalifikacije, je pri varovancih selektorja Uroša Zormana nevprašljiva oziroma ogromna.

"Ne glede na to, kdo nam stoji nasproti, moramo prikazati dobro igro in zmagati. To je edino, kar nas vleče naprej, in jasno olimpijske kvalifikacije, ki bi bile nekakšen obliž na petkovo rano po porazu s Španci," je bil pred nedeljskim obračunom s Črno goro jasen izkušeni organizator igre Dean Bombač. Tako kot še pri nekaterih drugih reprezentantih tudi pri slednjemu obstajajo ogromne rezerve v vseh segmetnih rokometne igre.

"Najbolj nam je žal neumnih napak, ki so nas bržčas stale še kakšne točke več na našem računu. A po toči zvoniti je prepozno, moramo se zbrati in pokazati, da na svetovno prvenstvo nismo prišli v vlogi sodelovalcev. Današnja zmaga nam namreč odpira določene možnosti za uvrstitev v olimpijske kvalifikcije, zato je odveč izgubljati besede o tem, kako je pravzaprav pomembna tekma s Črno goro," je dodal Bombač.