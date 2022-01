Črnogorci ugnali tudi Hrvate, Španci boljši od Nemcev

V skupini 1 so Črnogorci večji del posla opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili za šest golov, nato pa v drugem delu tudi na varni razdalji držali rokometno uglednejše tekmece. Branko in Miloš Vujović sta bila s po sedmimi goli najboljša pri Črni gori, Ivan Čupić pa jih je toliko dosegel za Hrvaško.

Francija je na drugi tekmi skupine brez večjih težav odpravila Nizozemsko s 34:24, čeprav je slednja v prvem polčasu še držala korak s favoriziranimi tekmeci. Pri Franciji je bil najboljši strelec Aymeric Minne z osmimi goli.

Obračun Danske in Islandije je dobila prva z 28:24, Mathias Gidsel je devetkrat zadel za zmagovalce, Omar Ingi Magnusson pa osemkrat za poražence.